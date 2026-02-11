Cuánto cobran los jubilados del Anses en marzo de 2026 con el nuevo aumento confirmado

Los jubilados de todo el país, que cobran sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en marzo una nueva actualización automática. Tras la publicación del registro de inflación de enero se modifican todos los valores de los haberes mensuales.

Las jubilaciones de marzo aumentan un 2,88% Anna Zielinska - Freepik

En el tercer mes del año, las prestaciones sociales y los haberes previsionales tienen un ajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cuánto cobran los jubilados en marzo de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en marzo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $369.600,87 $70.000 $439.600,87 Jubilación máxima $2.487.063,96 - $2.487.063,96 PUAM $295.680,69 $70.000 $365.680,69 PNC (Invalidez/Vejez) $258.720,61 $70.000 $328.720,61

Cuál es el nuevo tope para la entrega del bono previsional

El bono extraordinario es de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $439.600,87.

Así quedan las jubilaciones con el bono Shutterstock - Shutterstock

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes. La Anses da a conocer su cronograma para marzo en los primeros días del mes.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.