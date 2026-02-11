El primer fin de semana extralargo del calendario de 2026 estará marcado por la celebración de Carnaval, una festividad que, por su naturaleza, despierta dudas sobre las condiciones laborales para quienes que sean requeridos en sus puestos.

Este año, los feriados nacionales inamovibles de Carnaval quedaron establecidos para el lunes 16 y el martes 17 de febrero, configurando así un período de descanso de cuatro días que incluye el sábado 14 y el domingo 15.

En 2026 los feriados de Carnaval conforman un fin de semana extendido Shutterstock

Cómo se pagan los feriados de Carnaval 2026

La normativa vigente en la Argentina es clara al respecto: quienes sean convocados a trabajar durante estas jornadas deberán recibir una compensación económica diferencial. Específicamente, la Ley de Contrato de Trabajo, en concordancia con la Ley 27.399, estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

Los orígenes de la celebración de Carnaval

La determinación de estas fechas, que varían anualmente, se vincula estrechamente con el calendario litúrgico católico. Los días de Carnaval preceden a la Cuaresma, un período de cuarenta días de sobriedad y reflexión que culmina con la Semana Santa y la Pascua. El origen de estas celebraciones se entrelaza con los ciclos lunares que definen la fecha de la Pascua, lo que explica la movilidad de los feriados de Carnaval.

Dónde se concentran los festejos de Carnaval

Esta festividad posee un profundo arraigo cultural en Argentina, con manifestaciones vibrantes en diversas regiones del país. Entre los epicentros más destacados, Gualeguaychú, en Entre Ríos, es reconocida como la Capital Nacional del Carnaval, atrayendo a miles de visitantes con sus impresionantes corsos y desfiles. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se suma a los festejos con sus tradicionales murgas y desfiles en barrios emblemáticos como Boedo, San Telmo y Colegiales, que llenan de música y color las calles.

Los feriados de Carnaval permiten alguna escapada o actividades de esparcimiento Mara Sosti

El calendario completo de feriados nacionales y días no laborables de 2026

A continuación, se detalla la lista completa, mes a mes, de todos los feriados y días no laborables de este año para una organización anticipada de las actividades personales y laborales:

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.