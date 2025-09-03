Este miércoles 3 de septiembre el oro alcanzó un nuevo valor récord. En este contexto es que muchas personas están interesados en invertir en esta commodity y se preguntan cuánto pesa una onza de oro, puesto que es una medida de peso que no se acostumbra usar en la Argentina.

Cuánto pesa una onza de oro

El oro se mide en onzas troy Getty Images

El oro se mide en onza troy, que es la medida estándar utilizada para los metales preciosos en inversiones y comercio internacional. Una onza de este tipo pesa unos 31,1035 gramos. Se diferencia de la onza común, que pesa 28,35 gramos y se usa para otros bienes de consumo.

Esta medida se usa para pesar el oro por una cuestión de tradición en el comercio de estos materiales. Esta unidad proviene del sistema de pesos troy, usado desde la Edad Media. Su nombre probablemente se originó en la ciudad francesa de Troyes, un importante mercado comercial. La onza troy fue adoptada como estándar en Inglaterra en el siglo XV para medir metales preciosos como el oro y la plata, y su uso se ha mantenido hasta hoy en día a nivel mundial para asegurar uniformidad y precisión en las transacciones.

Además, la onza troy es un poco más pesada que la estándar (puesto que pesa 31,1035 gramos frente a 28,3495 gramos). Eso hace a la medida más adecuada para pesar metales preciosos en pequeñas cantidades con mayor exactitud.

Qué pasó con el oro

¿Por qué aumenta el valor del oro? Getty Images

Según informó la agencia de noticias Reuters, esta mañana el oro al contado alcanzó los US$3534,88 por onza. Se trata de su valor máximo histórico, superando el de la jornada anterior, que fue de US$3508,5 la onza. En tanto, hoy los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,3%, a US$3602,8.

Así se diferencia de otros metales preciosos, puesto que la plata al contado bajó un 0,2% hasta los US$40,81 la onza, tras tocar su máximo desde septiembre de 2011; y el platino cedió un 0,3%, a US$1401,28. En tanto, el paladio mejoraba un 0,5%, a US$1140,66.

Esta suba en el precio del oro se da principalmente por las expectativas crecientes de una rebaja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) este mes. El presidente estadounidense Donald Trump ha estado ejerciendo una presión implacable sobre la Fed para que recorte las tasas y habló en público sobre el posible despido del presidente de la entidad, Jerome Powell.

El presidente Donald Trump anunció que podría despedir al titular de la Fed, Jerome Powell (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

La incertidumbre generada por las tensiones comerciales, especialmente las cuestiones arancelarias vinculadas a decisiones de la Corte Suprema respecto a controversias legales sobre aranceles, también impulsa la demanda de oro como un refugio seguro.

A su vez, los recortes de tasas fortalecerían la actividad económica y debilitarían el dólar, lo que favorece aún más el precio del oro. La presión política sobre la Fed y las dudas sobre su independencia han contribuido a la depreciación del dólar. Esto hace que el lingote sea más barato para compradores extranjeros, lo que aumenta la demanda y eleva su valor.