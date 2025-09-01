Nuevas promociones y ofertas de Cuenta DNI: todos los beneficios de septiembre 2025
La billetera virtual del Banco Provincia ofrece diferentes descuentos y suma beneficios en el noveno mes del año
- 3 minutos de lectura'
Los beneficios para los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia se renuevan en el mes de septiembre de 2025 y se actualizan algunos porcentajes de descuento y rubros en los que se puede comprar y acceder a las promociones de la entidad bancaria.
Por el aniversario del Banco Provincia, Cuenta DNI suma una promoción especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá 30% de descuento, con tope de $8000 por persona.
Además, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías, que serán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas. Como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense.
Todos los beneficios de Cuenta DNI en septiembre 2025
- Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
Cómo descargar Cuenta DNI
La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:
- Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.
- Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
- Completar los datos personales, asociar la cuenta.
- Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.
Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.
