Cuánto sale el boleto de colectivos, trenes y subte en el AMBA a partir del aumento de septiembre 2025

A partir de este lunes 1° de septiembre se aplican aumentos en algunos medios de transporte público. En ese sentido, los usuarios se preguntan cuánto sale el boleto de colectivos, trenes y subte en el AMBA.

El incremento mensual se basa en la cifra del índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue de 1,9%. La actualización toma el dato de la inflación y se la agrega un adicional del 2%, lo que arroja un alza del 3,9%. Se aplica en los boletos de colectivos, subtes, Premetro y peajes. Igualmente, los pasajeros que no tienen registrada su tarjeta SUBE pagan hasta un 60% más, ya que se elimina el subsidio automático para usuarios no identificados.

El aumento de septiembre aplica a colectivos de jurisdicción provincial y porteña, además del subte Ricardo Pristupluk - La Nacion

En el caso de los colectivos, el reajuste corresponde a las líneas de colectivos de jurisdicción provincial y de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Según consta en el sitio oficial de la Secretaría de Transporte, desde el 1° de septiembre rigen nuevos montos para los distintos tramos de recorrido de las líneas que circulan en el AMBA y CABA.

En tanto, también aumentan las tarifas del subte de CABA, a las cuales también se les aplica el 3,9% de incremento. Esta suba hará que el boleto de este medio de transporte porteño se encuentre cerca de los $2000.

Por su parte, los trenes que circulan por el AMBA no tienen un incremento estipulado para septiembre. Es así que sus tarifas se mantendrán igual que el mes previo. A continuación, el valor de los boletos de colectivos, trenes y subte en el AMBA a partir de agosto, según si la Tarjeta SUBE está registrada o no.

¿Cuánto sale el boleto de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre?

Se trata de las líneas de colectivos que tienen un recorrido íntegramente dentro del territorio de CABA: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Así quedan las tarifas a partir del 1° de septiembre según la distancia que se recorre tras el aumento:

¿Cuánto sale el boleto de colectivos de la Provincia de Buenos Aires en septiembre?

Estos son los valores de los boletos para viajar en las líneas provinciales o municipales a partir del 1° de septiembre a partir del incremento, según la distancia que se recorre:

Las tarifas de los colectivos provinciales a partir del 1° de septiembre JUAN MABROMATA - AFP

¿Cuánto sale el boleto de colectivos nacionales en septiembre?

Estas son las líneas que son de jurisdicción nacional que recorren tanto el territorio porteño como el bonaerense. Cabe aclarar que las tarifas de estas no incrementan a partir del 1° de septiembre, puesto que ya percibieron una suba el pasado 16 de julio. Por lo tanto, estos son los valores de los boletos, según la distancia que se recorre:

¿Cuánto sale el boleto del subte y el Premetro en septiembre?

El subte y el Premetro están percibidos por el aumento del 3,9% en el transporte que se aplica a partir de este lunes 1° de septiembre. A continuación, cuánto cuesta viajar en subte desde el noveno mes del año:

En tanto, el Premetro tiene una tarifa única, sin importar la distancia que se recorre. Quienes tiene la tarjeta SUBE registrada pagan $ 374,85 por el boleto en septiembre. En tanto, aquellos que tienen la SUBE sin registrar, se les cobra $ 596,01.

El boleto del subte y del Premetro aumenta a partir del 1° de septiembre

¿Cuánto sale el boleto de los trenes en septiembre?

Los trenes del AMBA no tienen aumentos en sus tarifas con el inicio de septiembre. Así cuesta viajar en todos los ramales, de acuerdo a las secciones que recorren: