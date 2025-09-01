Cuándo será canonizado Carlo Acutis

Carlo Acutis, el primer santo millennial, será canonizado el 7 de septiembre por el papa León XIV. Este fue beatificado en 2020 por Francisco, quien lo iba a proclamar santo este año, pero falleció unos días antes. Es por ese motivo que su canonización ―el acto mediante el cual la Iglesia católica declara solemnemente santo a una persona fallecida― fue postergada unos meses y ahora estará a cargo del flamante sumo pontífice, quien quienes también canonizará a Pier Giorgio Frassati ese mismo día.

Cabe recordar que para que una persona sea proclamada santa por la Iglesia Católica debe cumplir ciertas características. La principal es que se le deben adjudicar dos milagros a su intercesión después de su muerte. Para determinar la veracidad de estos, se lleva adelante un riguroso proceso de investigación de la vida y virtudes del candidato.

¿Quién fue Carlo Acutis, el “influencer de Dios”?

Carlo Acutis nació en Londres en 1991, pero fue criado en Italia. Desde temprana edad, mostró un amor especial por Dios, incluso aunque sus padres no fueran especialmente devotos. Carlo tuvo una gran devoción por la Eucaristía y la Virgen María, a quienes consideraba fundamentales para su camino espiritual. “La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo”, decía. También tenía una gran afinidad por la Virgen de Fátima y San Francisco de Asís.

Es así que unió su fe a una de sus pasiones, la informática. Este joven era considerado un experto en computación y se destacaba como programador. Utilizó su talento para diseñar sitios web para su parroquia y su escuela, e incluso creó un sitio web en el que se documentan milagros ocurridos en todo el planeta. Es así que se ganó el título de “influencer de Dios”.

Carlo murió a los 15 años de leucemia mieloide aguda, un tipo agresivo de cáncer, que aceptó con fe total, ofreciendo su sufrimiento “por el Papa y por la Iglesia”. Incluso antes de fallecer, grabó un video anunciando su destino. Fue enterrado en Asís, según su deseo, debido a su amor por San Francisco.

Fue declarado Venerable en 2018 y el 10 de octubre de 2020 fue beatificado en Asís, Italia, tras la aprobación de un milagro atribuido a su intercesión, la curación inexplicable de un niño en Brasil. Posteriormente, se aprobó un segundo milagro, la curación de una joven costarricense tras un grave accidente, lo que allanó el camino para su canonización.

Dónde queda el templo que le están construyendo a Carlo Acutis en Mendoza

La primera capilla del mundo dedicada a Carlo Acutis se está construyendo en Chacras de Coria, Mendoza. Este poblado pertenece a la localidad Luján de Cuyo y está a unos 13 kilómetros de la capital mendocina.

Según su sitio oficial, busca ser “un lugar donde jóvenes, familias y peregrinos pueden encontrarse con Jesús Eucaristía, inspirados por la vida del beato”. Se trata de una edificación moderna, con tecnología de última generación, que buscará atraer a los jóvenes. Su ubicación es estratégica porque está cerca de la zona de los boliches.

Render del templo en Mendoza que se dedicará a venerar al beato Carlo Acutis, "el influencer de Dios"

Además, señala que el Papa Francisco ―quien iba a canonizar a Carlo― y la madre del joven han bendecido este proyecto con su firma y su corazón. Antes de su fallecimiento, Francisco bendijo personalmente este proyecto, reconociéndolo como un “espacio de evangelización joven y eucarística”.

Aunque ya lleva un tiempo su construcción, aún queda tiempo para que la obra finalice. El grado de avance de la obra general se encuentra en el 4%, mientras que en lo estructural ya supera el 35%. Los materiales han sido donados en su totalidad, mientras que la manufactura será financiada a través de la campaña de recaudación. Se espera que este moderno templo sea terminado a fines de 2027.