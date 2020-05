Cuarentena. La preocupación económica es mayor que el miedo al contagio

En la clase baja crece el miedo a no poder cubrir las necesidades alimentarias Crédito: Tomás Cuesta

En medio de una cuarentena que volvió a prorrogarse, la crisis económica supera a la pandemia en la lista de preocupaciones de los argentinos. De acuerdo con un relevamiento privado, la situación económica le saca diez puntos al miedo al contagio cuando se consulta a la gente acerca de sus motivos de desvelo. Y a contramano de algunas voces que aseguran que la preocupación por la economía es un discurso exclusivo de los sectores más privilegiados, el estudio destaca que el temor por lo que pueda pasar con su situación económica atraviesa a todos los hogares casi sin diferencia de clase.

Según un estudio conjunto de las consultoras Wonder y Navarro Research, entre marzo y mayo subió en once puntos porcentuales la cantidad de personas que declara tener una preocupación "muy elevada" por la economía, y este tema encabeza la lista de temores con una penetración del 84% en los hogares argentinos, frente al 74% que despierta el miedo al contagio del Covid-19.

"Casi un 50% de la población se siente vulnerable en cuestiones básicas de su economía personal: cómo cubrir las necesidades alimentarias o pagar servicios básicos asomó respecto de mantener su trabajo o sus ingresos mientras transcurre la cuarentena. De hecho, el 30% de los ocupados pre cuarentena no están percibiendo ingresos y un 22% está percibiendo menos. En relación a la carga de trabajo, el 38% de los consultados no está cumpliendo tareas y el 29% trabaja menos que antes. Solo un 15% trabaja más en la cuarentena", explicó Carolina Yellati directora de Consultora Wonder.

El estudio -que se elabora a partir de 907 casos de todo el país- destaca que la percepción sobre el impacto de la cuarentena muestra matices importantes según la edad y el nivel socio económico.

"Los jóvenes de 15 a 35 años son los más afectados por la crisis del empleo provocada por la pandemia. Si se observa la relevancia de las preocupaciones relativas a la economía personal según edad, a los más jóvenes les preocupa más el hoy, cómo sobrellevar la cuarentena; a los de 35 a 50 años, el mediano plazo, y a los de mayor edad, perder lo ya adquirido en el pasado", señaló Cristina Navarro, directora de Navarro Research.

El temor a la crisis económica es mayor que el miedo al contagio Fuente: LA NACION

En el estudio destacan que en el segmento C1 -clase media alta- "crece significativamente el temor a perder el nivel adquirido, no poder pagar la escuela de los hijos y conservar el trabajo en el mediano o largo plazo". Por su parte en el D1 -clase media baja- es mayor el temor a los problemas urgentes: quedarse sin trabajo en la cuarentena, no poder pagar los servicios básicos o directamente no poder cubrir las necesidades alimentarias.

El tipo de empleo también hace que la lectura de la cuarentena extendida sea muy diferente. "Los trabajadores que han podido seguir desarrollando sus funciones de manera remota son lo que se sienten menos angustiados por la situación económica y laboral que trae aparejada la pandemia. Y claramente son los que mejor se adaptan a la situación. Los empleados estatales también se encuentran en una situación de menor estrés en la medida en que consideran que la continuidad del cobro de sus salarios está más protegida que para otros empleados o trabajadores. También es interesante el contraste entre empleadores y empleados jerárquicos. Mientras los primeros se encuentran bajo gran presión, los segundos están en una situación por el momento más relajada", señalan en Wonder.