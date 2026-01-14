Cuenta DNI: las promociones de enero y los beneficios para el verano 2026

Los beneficios para titulares de Cuenta DNI del Banco Provincia se renuevan mensualmente y en enero se podrá acceder a nuevos descuentos en comercios y a otras promociones que buscan impulsar el consumo de cara a las vacaciones de verano.

En esta ocasión, la renovación de beneficios correspondiente a enero incluye nuevas propuestas que se enfocan en beneficios que se podrán utilizar en las vacaciones, sobre todo en los destinos de la Costa Argentina.

Cuáles son los beneficios extra para la temporada de verano

El 2026 comienza con nuevas promociones para quienes usan Cuenta DNI: “La billetera digital con más de 10 millones de personas usuarias en toda la provincia lanza beneficios pensados para las compras durante el verano, tanto en los puntos de veraneo como en el resto del territorio bonaerense”, afirma el sitio web oficial.

“Las nuevas promos incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, que incluye marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y muchas marcas más”.

Además de actualizar montos para los descuentos usuales, la app comunicó:

25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana, por marca en comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

Los beneficios exclusivos de Cuenta DNI

Todos beneficios de Cuenta DNI en enero 2026

Full YPF . 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

. 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles. Comercios de cercanía (incluye carnicerías). 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos. Supermercados . Hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

. Hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Ferias y mercados bonaerenses . 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana.

. 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana. Universidades . 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

. 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. Librerías . 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

. 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías . 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Cómo descargar Cuenta DNI

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Cuenta DNI: ¿cómo pagar impuestos y servicios?

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.