Nuevas promociones y ofertas de Cuenta DNI: todos los beneficios de octubre 2025

Los beneficios para los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia se renuevan en el mes de octubre y se actualizan algunos porcentajes de descuento y rubros en los que se puede comprar y acceder a las promociones de la entidad bancaria.

Este mes se destaca una promoción especial para celebrar el Día de la Madre, con un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre.

Todos los beneficios Cuenta DNI

Además, continúan una jornada de ahorro en carnicerías, que será el sábado 11 de octubre, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas. Como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro gastronomía, con tope de $8000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro gastronomía, con tope de $8000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Los descuentos y promociones de Cuenta DNI en octubre Banco Provincia

Cómo descargar Cuenta DNI

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.