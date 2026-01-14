Calendario de Anses: quiénes cobran la AUH este miércoles 14 de enero
El organismo previsional distribuye la Asignación Universal por Hijo del primer mes del año; hoy cobran los beneficiarios que tienen el documento terminado en 3
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen el DNI terminado en 3 reciben su prestación este miércoles 14 de enero, según lo establecido por el calendario de pagos del primer mes de 2026. Esto se debe a que la entrega de todas las prestaciones sociales habitualmente se hace a lo largo del mes, según el documento de los beneficiarios.
En el primer mes del año, los titulares de la AUH de Anses tienen un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Quiénes cobran la AUH este miércoles 14 de enero
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.
Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de enero de 2026 de la Anses.
De cuánto es la AUH en enero 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
- Asignación Universal por Hijo: $100.413,85.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $326.963,53.
- Asignación por Embarazo: $100.413,85.
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Esta actualización mensual impacta en la AUH, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores.
Cómo presentar la Libreta AUH
La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.
Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital al seguir estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
