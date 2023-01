Cuentas en el exterior: surge una particularidad del acuerdo de la Argentina con EE.UU.

escuchar

El acuerdo de intercambio de información automática con Estados Unidos ya está vigente. Luego de largas idas y venidas entre ambos gobiernos, que incluyó desde arduas negociaciones hasta la aprobación de los requisitos que exigen desde el país del norte, el 1° de enero entró en pleno funcionamiento el IGA 1A (Intergovermental Agreement, en inglés). Sin embargo, la AFIP no podrá “ir a la pesca” de los contribuyentes.

Tal como había adelantado LA NACION, la primera información llegará al país a finales de septiembre de 2024, el primer año de mandato del próximo presidente. El acuerdo que alcanzó el ministro de Economía, Sergio Massa, prevé un intercambio de información automático recíproco y no retroactivo. Una particularidad que, según publicó ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Argentina comparte únicamente con Vietnam.

“De las 113 jurisdicciones con las cuales Estados Unidos firmó el acuerdo, en 111 casos esos acuerdos tienen efectos a partir del 30 de junio de 2014 o 30 de noviembre de 2014, independientemente de la fecha de firma. Salvo con la Argentina y Vietnam, donde no se ha querido brindar información retroactiva”, observó Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

Por ejemplo, Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Argelia el 18 de enero de 2017, pero se consideró que la fecha de vigor del IGA sería el 30 de junio de 2014. Lo mismo sucedió con Angola, cuando se firmaron los papeles el 10 de febrero de 2017. O con Baréin, el 3 de mayo de 2018. En cambio, con Vietnam se firmó y entró en vigencia el 7 de julio de 2016. Y en la Argentina, se empezó a recolectar información de hace cuatro días.

“Hay un montón de estos convenios que están vigentes desde el 2017, 2018 o 2019, y se retrotrajeron al 2014. Pero el nuestro no va para atrás, sino para adelante, la primera información llegará en septiembre de 2024. Recién allí el fisco se encontrará con un sinnúmero de cuentas de argentinos, y le podrá requerir tanto a los contribuyentes como al IRS (Internal Revenue Service, el servicio de impuestos estadounidense) que le envíe los extractos de estas cuentas bancarias y se ‘deschaven’ determinadas cuestiones”, agregó Mariano Ghirardotti, del estudio homónimo.

Información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Según recordó César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, seguirá vigente el Tax Information Exchange Agreements firmado el 23 de diciembre de 2016. El mismo se trata de un intercambio a requerimiento, donde la AFIP debe tener sospechas sobre un contribuyente en específico para poder solicitarle información a los Estados Unidos. En caso de que la administración tributaria detecte grandes cuentas sin blanquear, podría hacer uso de esa herramienta.

“La estrategia puede ser ir para atrás, pero no podrán hacerlo más allá de enero de 2018, cuando entró en vigencia el acuerdo anterior. La AFIP podrá pedir datos precisos de una cuenta que identificó como no declarada, pero no podrá ir a la pesca. Es más trabajoso que el intercambio automático de información previsto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual forman parte la Argentina y otras 111 jurisdicciones, como Suiza o Uruguay. Utilizando ambos acuerdos con Estados Unidos, la retroactividad podría llegar como mucho a enero 2018 y haciéndolo caso por caso”, hizo hincapié.

Por lo pronto, con el acuerdo ya en marcha, el Gobierno argentino prevé que entre al Congreso un nuevo blanqueo de capitales durante las sesiones extraordinarias. Los contribuyentes tendrán la oportunidad de declarar los bienes que se tienen en Estados Unidos, antes de que arribe al país información sobre titulares de cuentas (personas físicas), instituciones financieras, montos brutos de intereses, dividendos y otros ingresos de fuente americana percibidos por residentes argentinos en la cuenta extranjera.

“Pero si la AFIP tiene sospecha sobre algunas cuentas y hace uso del acuerdo anterior, podrá pedirle a la IRS que envíe los extractos bancarios de estos contribuyentes. En ese caso, la información es más precisa, porque podrán tener información sobre pagos a nombre de una sociedad o compañía en Estados Unidos, o el mantenimiento de una propiedad en Miami. Si eso no está declarado, se abre un abanico de fiscalización más grande, aunque la AFIP tiene que ir caso por caso. Por eso, algunos argentinos tendrán que pensar seriamente qué hacer con el blanqueo”, cerró Ghirardotti.