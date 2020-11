Daniel Artana: "Esta no es una buena fórmula para los jubilados"

Entrevista a Daniel Artana, economista 09:33

El economista Daniel Artana participó del programa Mesa Chica, que se emite por LN+, y al analizar la coyuntura económica sostuvo que en estos últimos días hubo "un giro hacia el sentido común", por parte del Gobierno. El titular de FIEL se refirió, además, a las proyecciones para el año que viene del déficit fiscal y a la nueva propuesta del sistema previsional. "Esta no es una buena fórmula para los jubilados", consideró.

"Hubo un giro hacia el sentido común. Después, si es ortodoxo o no, no lo sé. No me gustan mucho las etiquetas. Pero creo que una parte del Gobierno reconoció, algo ya advertido por varios, que esto no es Estados Unidos ni Europa y que acá la emisión iba generar un dolor de cabeza, y que iba a ampliar la brecha cambiaria y aumentar la pérdida de reservas", señaló Artana.

El economista advirtió que, si bien el Gobierno hizo un "giro hacia la sensatez" que le permite tener "un poco de margen", los efectos concretos "todavía están por verse". Mientras tanto, consideró que en los últimos días se evidenció una suba de las tasas de intereses para las empresas y una emisión de bonos, sustitutos del dólar, "no muy prudentes", pero que calmaron el tema cambiario. Asimismo, el economista agregó que por primera vez volvieron 100 mil millones de pesos al tesoro.

Artana opinó que la falta de conflictos de índole sociopolítico ayudaron a la coyuntura económica actual. "La otra cosa importante que ocurrió en los últimos días es que no hubo un Vicentin, o un cambio de reglas de juego, ni una toma de Guernica", expresó el especialista, quien advirtió por los efectos que provoca el daño a la credibilidad. "Esta gente [por el Gobierno] cometió el error de subestimar la realidad argentina".

Por otro lado, al ser consultado por las proyecciones para el año que viene de déficit fiscal Artana sostuvo que debería ser como mucho del 3%, al igual que, según resaltó, como lo concibe la mayoría de los países de la región. Y, sobre el presupuesto 2021, completó: creo que era demasiado laxo en materia fiscal y más teniendo en cuenta que acá la capacidad de colocar deuda en el mercado local está limitada".

En relación a la reciente modificación del sistema previsional, Artana afirmó de forma categórica que "el cambio de la fórmula jubilatoria es una medida que no tiene sentido discutir hoy". Y sobre ello, comparó: "La fórmula que propone el Gobierno, que se rige mitad por el salario y la otra mitad por la recaudación, no se aplica prácticamente en el mundo".

