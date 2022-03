Daniel Artana explicó por qué el gobierno no puede controlar la inflación: “Insisten en el error”

El economista Daniel Artana explicó este martes las razones por las que el control de precios, impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, no genera el alivio económico ni baja la inflación. “En lugar de preguntarse qué funcionó mal, insisten en el error”, resumió en diálogo con José Del Rio, por LN+.

Retrotrayéndose a la asunción en octubre del secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien entre sus primeras medidas congeló el valor de 1432 productos de consumo masivo, Artana opinó: “Desde que llegó, el oficialismo amplió los controles de precios. Y lo único que pasó es que la inflación se fue para arriba”.

“Si la política que aplicás no funciona… y no es que no funcionó una semana, dos semanas, un mes, no funcionó en los últimos meses… en lugar de preguntarse qué funcionó mal, insisten en el error” , explicó a continuación. Luego, habló de una constante de la administración Fernández como respuesta a medidas fallidas.

“Otra cosa que es muy común en el gobierno actual es que se le echa la culpa a los empresarios, economista, periodistas, a la oposición, al que pasó por la esquina, en lugar de mirar que en todas partes del mundo la inflación es un fenómeno que responde a errores en la política monetaria y fiscal”, aseveró.

Respecto de la evolución actual de aquellos “errores”, el economista insistió: “Cuando en el segundo semestre pasado, se mandaron una fiestita fiscal y monetaria para tratar de influir en la elección, hubo varias que alertamos que la inflación en este semestre iba a subir y subió. No era que esto era inesperado”.

Sobre el acuerdo con el FMI: “Fue un fracaso, como la mayoría de las cosas que han hecho”

El economista también cuestionó el acuerdo que surgió de las negociaciones entre el gobierno y el Fondo, además de criticar la falta de compromiso de Alberto Fernández: “Este Gobierno tiene la capacidad de destruir aquello que podría traerle un poco de calma. Todavía no firmaron el acuerdo y todo voló por el aire”.

Noticia en desarrollo