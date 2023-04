Daniel González: “A partir del año próximo vamos a ver cómo el déficit comercial de divisas de energía se revierte”

escuchar

“Estamos claramente transitando el período bisagra del sector energético en la Argentina”, dice Daniel González, el director ejecutivo de IDEA y exCEO de YPF, a pocos días de arrancar con un nuevo encuentro que reunirá a toda la industria en Neuquén, cerca del corazón de Vaca Muerta.

“A partir del año próximo vamos a ver cómo el déficit comercial de divisas de energía se revierte. Seguirá habiendo importaciones, pero serán mucho menores y habrá un nivel de exportaciones muy grande, sobre todo de petróleo”, dice González, en una entrevista con LA NACION.

El próximo jueves 20, en Neuquén, el director ejecutivo de la entidad será el anfitrión de Experiencia IDEA Energía 2023. Allí estarán presentes el ministro de Economía, Sergio Massa, que será entrevistado por Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, que hablará en un mano a mano con González.

“Siempre pedimos políticas de Estado y seguridad de largo plazo, por eso no solo invitamos a Royón, sino que también va a estar el exsecretario de Energía Gustavo Lopetegui, para mostrar dónde ha habido continuidad y dónde no la hubo”, dice González.

“El hecho de que estén los dos en el escenario habla bien de todo el sector y necesitamos más de eso. Ojalá se noten mucho los puntos de encuentro, que son muchos. Hay muchos proyectos que se iniciaron en un gobierno y continuaron con el siguiente, y seguramente siga sucediendo. Ese diálogo lo queremos fomentar constantemente. El sector de la energía probablemente sea uno de los que más requiere políticas de Estado que trascienden un gobierno”, agregó.

Daniel González, director ejecutivo de IDEA

El foco del evento este año es la seguridad energética, a diferencia del año pasado, cuando se habló de la transición energética. “A poco más de un año de la invasión de Rusia a Ucrania están más claras las implicas geopolíticas, todos hablan de seguridad energética. Esto no es inconsistente con la transición, es complementario. Desde IDEA y la industria en general seguimos creyendo firmemente en atravesar la transición, en revalorizar el desarrollo de esas energías donde la Argentina tiene potencial, porque nos deja en una situación más fuerte desde el punto de vista geopolítico y macroeconómico, asegurando energías a la industria local y agregando una cantidad de divisas en el largo plazo que podría eliminar la restricción externa que vivimos”, dice González.

El director ejecutivo de IDEA habla sin tapujos cuando se le consulta si no cree que es necesario primero quitar el cepo cambiario para que lleguen más inversiones al sector energético y, así, se solucione más rápido el problema de la restricción externa.

“No hay un primero y un después, está claro que con una restricción completa de divisas como la que estamos sufriendo ahora, que no es un problema actual, sino que viene de hace mucho tiempo, las inversiones no las vamos a maximizar y no terminás de salir de la restricción externa. El Gobierno lo tiene clarísimo, pero está haciendo lo que puede. La manta es corta. El tamaño de las inversiones requeridas para desarrollar al máximo ese potencial es inmenso, pero que esa inmensidad en un macro todavía desordenado no se puede desarrollar en forma completa”, indicó el también exvicepresidente ejecutivo de Finanzas (CFO) de YPF.

“Se nota en el sector un tremendo optimismo de mediano y largo plazo, por la energía que genera todo esto, si bien hay preocupación por las restricciones de corto. Y no es solo Vaca Muerta, que es la locomotora, pero es un largo tren que tiene muchos otros vagones”, añadió.

Además de los empresarios ya mencionados, van a participar activamente el presidente de YPF, Pablo González, y los CEO Pablo Iuliano, de YPF; Ricardo Markous, de Tecpetrol; Gabriela Aguilar, de Excelerate; Ricardo Rodríguez, de Shell; Martín Urdapilleta, de Trafigura; Bernardo Andrews, de Genneia, y Andrés Gismondi, de Vestas.

Roberto Murchison, presidente de IDEA y del grupo que lleva su apellido, dijo también que habrá empresarios neuquinos del rubro y del ecosistema de IDEA de otros sectores. “Este es el tercer encuentro relacionado con el tema energético en Neuquén. La riqueza de estos eventos es llevar también empresarios de distintos rubros a escuchar los debates de energía, porque para muchos es un tema muy importante, ya que en muchos casos son proveedores de la industria”, indicó.

Roberto Murchison, Presidente de IDEA y del Grupo Murchison

“Desde IDEA vemos que el sector energético es clave para la Argentina: la sustentabilidad energética y el autoabastecimiento también. Esta tremenda sequía del agro y el impacto que eso tiene en la generación de divisas afecta a toda la economía. Por eso hace rato, venimos diciendo que hay que prestarle atención a todos los sectores. Necesitamos de divisas para poder hacer funcionar la industria y dar seguridad a las inversiones, y las estamos necesitando en todos los sectores”, agregó Murchison.

En el evento también compartirán un panel los consultores energéticos Nicolás Gadano, que presentará el plan de energía de Juntos de Cambio, y Nicolás Arceo, director de Economía & Energía, que se focalizará en el tamaño de la oportunidad que hay por delante en el sector y en qué pasa si se pierde esa oportunidad desde el punto de vista de divisas, empleo y actividad. Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants, por su parte, hablará de regionalización y de la oportunidad del offshore.

También habrá un espacio para hablar de litio e hidrógeno. “El litio es una realidad, tiene un desarrollo incipiente. El hidrógeno es exploratorio todavía, pero se va a hablar de hidrógeno verde y azul. Hay un panel entero también para hablar energía eléctrica con foco en renovables, pero también con mucho énfasis en la infraestructura necesaria”, dijo González.

Por último, también estarán presentes los gobernadores Mariano Arcioni, de Chubut; Arabela Carreras, de Río Negro, y Omar Gutiérrez, de Neuquén. “El evento no es solo petróleo y gas, es más completo que eso, y habrá un buen balance de funcionarios, exfuncionarios, consultores y empresarios”, concluyó González.