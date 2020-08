De bombero a exportador de elementos para apagar incendios

Inforest, empresa proveedora de equipos para apagar incendios

"En el inicio de la década del 80, mi papá era integrante de la comisión directiva de los Bomberos de Alta Gracia y tengo recuerdos en el cuartel de chico", dice Miguel Peláez, creador de la empresa Inforest y su socio gerente. "A los 14 años ingresé como cadete de bombero y hasta los 18 años realicé capacitaciones y apoyo, pero sin intervenir en siniestros. A partir de ahí ya comencé a participar en operativos, a tal punto que decidí crear una empresa que me permitiera seguir vinculado con esto", recuerda,

Una parte de los equipos que se usaron para combatir el fuego en el Amazonas en 2019 fueron de esta la empresa argentina, instalada en Alta Gracia. Es la única del país que fabrica soluciones integrales para incendios forestales.

Creada en 2001, hoy tiene 13 empleados directos, mas otros colaboradores contratados que hacen ingeniería de procesos y gestión de calidad. El 80 por ciento de la producción son equipos para combatir incendios forestales y también realizan equipamiento para rescate. Además exportan sus productos a más de 10 países.

En 2001. Peláez, que era bombero y también trabajaba en una empresa autopartista en Alta Gracia, diseñó una mochila de agua. "Fuimos con un grupo de bomberos a prestar colaboración en incendios en La Pampa y en ese momento el director del plan provincial de manejo del fuego de Córdoba me preguntó si me animaba a confeccionarlas para vender, porque las que había eran importadas. Les dije que sí y comencé como monotributista. Armaba, limpiaba y ensamblaba piezas cuando volvía de la facultad en la cochera de la casa de mi abuelo", cuenta.

"Un año y medio más tarde pasé a ser responsable inscripto, hasta que en 2013 pasamos a SRL. Como había sido un pedido oficial, nuestro primer cliente fue el Gobierno de Córdoba", cuenta Peláez.

No nos gusta el proteccionismo sino tener la posibilidad de ofertar en igualdad de condiciones

Desde el inicio se plantearon exportar, ya que iniciaron sus actividades durante una de las peores crisis de la Argentina. "Me propuse no depender de los vaivenes de nuestra economía, y me pregunte ¿porque apuntar a un mercado de 40 millones de personas, si hay 6 mil millones en todo el mundo?".

El objetivo era comenzar a exportar en un período de cinco años. En 2004 hicieron el primer envío a Brasil. A partir de ese momento se mantuvieron con operaciones constantes en Europa, Oceanía y África, y actualmente todos los años van incrementando el volumen exportado

Sus comienzos en el comercio internacional fueron con algo de suerte. "Recuerdo un viaje a un evento en Curitiba, Brasil, al segundo Encuentro de Incendios Forestales de Mercosur. No conocía a nadie ni hablaba el idioma. El último día fui a visitar a la empresa que fue nuestro primer comprador. Al llegar a la reunión luego de tratar de hablar un rato el "portuñol" me encontré con que una de las personas era justamente de Alta Gracia, pero estaba viviendo en Curitiba desde hacía un par de años. Creo que eso también ayudó a que las puertas se abrieran", se sincera.

"También recuerdo en otra reunión en Mozambique que al entrar me encontré con un termo y el mate. Quien me esperaba era un correntino a cargo de la empresa" añade Peláez.

Desde Inforest realizan envíos constantes a España, Francia, Portugal, Alemania, Sudáfrica, Mozambique, China, Australia, Centro América y Sudamérica. En 2019 las exportaciones representaron el 30% de la producción. El objetivo de la empresa es crecer un 20% interanual en el mercado externo, y llegar a tener un 30% en el mercado local y un 70% exportado, para 2022.

Por último, el fundador cuenta que "competimos globalmente contra empresas que están en países con acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, para comprar un producto nuestro, en Panamá pagan un 10% de derechos de importación, pero si le compran a nuestro principal competidor de España, no pagan nada". Agrega que "si nosotros le vendemos a un cuerpo de Bomberos Voluntarios, pagamos todos los impuestos y el cuerpo paga los que están trasladados al precio como el IVA. Sin embargo, si compran en el exterior e importan a través de la ley nacional especial de1936, no pagan una sola tasa o impuesto. No nos gusta el proteccionismo sino tener la posibilidad de ofertar en igualdad de condiciones. Así tenemos el estímulo de mejorar calidad, servicios y costos para que nos sigan eligiendo", finaliza..