Dólar oficial y blue en vivo: cuánto cotizan hoy, jueves 26 de febrero
La divisa oficial opera a $1415 para la venta; el dólar informal, en el mercado paralelo, se ubica en $1435 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1365,00Venta$1415,00
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1839,5
Dólar CCL
Venta$1458,33
Dólar MEP
Venta$1405,41
Dólar mayorista
Venta$1391,00
Euro
Compra$1600,00Venta$1700,00
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este miércoles 25 de febrero a $1365 para la compra y a $1415 para la venta.
