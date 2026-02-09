LA NACION

Aerolíneas Argentinas suma más vuelos desde el interior del país a Miami para llevar viajeros al Mundial 2026

La empresa anunció el lanzamiento de siete nuevas frecuencias internacionales

El Boeing 737 Max 8 de Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas pasará a operar 29 vuelos semanales a la ciudad ubicada en el extremo sureste de FloridaBoeing

Aerolíneas Argentinas anunció hoy el lanzamiento de siete nuevos vuelos internacionales desde el interior del país con motivo del próximo Mundial de Fútbol. A partir del 8 de junio, la compañía conectará Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami, con el objetivo de atender la demanda generada por la competencia.

Los servicios operarán con escala técnica en Punta Cana y contarán con las siguientes frecuencias: desde Córdoba, dos vuelos semanales los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

Viaje al interior del megaproyecto de cobre que podría convertirse en la mayor inversión privada del país

La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, ampliando la oferta internacional de la compañía y reforzando su estrategia de conectividad federal”, señalaron desde la empresa mediante un comunicado.

Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas pasará a operar 29 vuelos semanales a Miami, lo que representa un incremento del 93% respecto de la programación prevista para 2025 en ese destino. La oferta se completa con 20 vuelos semanales desde Buenos Aires y dos servicios directos desde Córdoba. Finalizado el Mundial, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular.

El esquema se suma a los vuelos especiales destinados a acompañar a la Selección Argentina durante la primera fase del torneo. Según se informó hace unas semanas, habrá dos vuelos especiales a Kansas con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio: uno con arribo el día previo al encuentro y otro el mismo día del partido.

Además, están previstos cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los compromisos que la Selección disputará en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, el 22 de junio, y el partido ante Jordania, programado para el 27 de junio. Para cada uno de esos partidos se dispondrá de dos vuelos, uno con llegada el día anterior y otro el mismo día.

En paralelo, American Airlines también anunció la semana pasada cambios en su programación con vistas al Mundial. Entre el 28 de marzo y el 24 de octubre, la aerolínea incrementará su capacidad hacia Nueva York (JFK) en comparación con la temporada de invierno 2025 de la IATA, al operar la ruta con aviones Boeing 777-300, con capacidad para 304 pasajeros, en reemplazo del Boeing 777-200 utilizado en la temporada anterior.

Asimismo, American ofrecerá hasta tres vuelos diarios a Miami (MIA), al sumar tres frecuencias semanales adicionales —los martes, jueves y sábados— respecto de la temporada previa, y mantendrá cuatro vuelos semanales a Dallas Fort Worth (DFW).

“Al aumentar nuestra capacidad en Buenos Aires, brindamos a los hinchas más lugares, mayor flexibilidad y más oportunidades para seguir a su selección y vivir toda la emoción del campeonato”, “Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes aún más opciones para viajar a Estados Unidos durante lo que promete ser una temporada inolvidable para el fútbol”, afirmó Duncan Paterson, director de ventas para Argentina, Chile, Perú y Uruguay de American Airlines.

Con estas frecuencias adicionales y la incorporación de aeronaves de mayor tamaño, la compañía prevé incrementar su capacidad de asientos en un 30% este año en comparación con la temporada 2025.

