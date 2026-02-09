Aerolíneas Argentinas suma más vuelos desde el interior del país a Miami para llevar viajeros al Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas anunció hoy el lanzamiento de siete nuevos vuelos internacionales desde el interior del país con motivo del próximo Mundial de Fútbol. A partir del 8 de junio, la compañía conectará Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami, con el objetivo de atender la demanda generada por la competencia.

Los servicios operarán con escala técnica en Punta Cana y contarán con las siguientes frecuencias: desde Córdoba, dos vuelos semanales los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

“ La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, ampliando la oferta internacional de la compañía y reforzando su estrategia de conectividad federal”, señalaron desde la empresa mediante un comunicado.

Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas pasará a operar 29 vuelos semanales a Miami, lo que representa un incremento del 93% respecto de la programación prevista para 2025 en ese destino. La oferta se completa con 20 vuelos semanales desde Buenos Aires y dos servicios directos desde Córdoba. Finalizado el Mundial, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular.

El esquema se suma a los vuelos especiales destinados a acompañar a la Selección Argentina durante la primera fase del torneo. Según se informó hace unas semanas, habrá dos vuelos especiales a Kansas con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio: uno con arribo el día previo al encuentro y otro el mismo día del partido.

Además, están previstos cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los compromisos que la Selección disputará en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, el 22 de junio, y el partido ante Jordania, programado para el 27 de junio. Para cada uno de esos partidos se dispondrá de dos vuelos, uno con llegada el día anterior y otro el mismo día.

En paralelo, American Airlines también anunció la semana pasada cambios en su programación con vistas al Mundial. Entre el 28 de marzo y el 24 de octubre, la aerolínea incrementará su capacidad hacia Nueva York (JFK) en comparación con la temporada de invierno 2025 de la IATA, al operar la ruta con aviones Boeing 777-300, con capacidad para 304 pasajeros, en reemplazo del Boeing 777-200 utilizado en la temporada anterior.

Asimismo, American ofrecerá hasta tres vuelos diarios a Miami (MIA), al sumar tres frecuencias semanales adicionales —los martes, jueves y sábados— respecto de la temporada previa, y mantendrá cuatro vuelos semanales a Dallas Fort Worth (DFW).

“Al aumentar nuestra capacidad en Buenos Aires, brindamos a los hinchas más lugares, mayor flexibilidad y más oportunidades para seguir a su selección y vivir toda la emoción del campeonato”, “Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes aún más opciones para viajar a Estados Unidos durante lo que promete ser una temporada inolvidable para el fútbol”, afirmó Duncan Paterson, director de ventas para Argentina, Chile, Perú y Uruguay de American Airlines.

Con estas frecuencias adicionales y la incorporación de aeronaves de mayor tamaño, la compañía prevé incrementar su capacidad de asientos en un 30% este año en comparación con la temporada 2025.