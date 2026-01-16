Cuántos dólares podrían salir de la Argentina por el mundial de fútbol

Aunque todavía es temprano en el año, el furor por el Mundial 2026 ya se hace sentir en las agencias de viaje, que comenzaron a recibir consultas y a concretar ventas de pasajes, estadías y entradas para la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Laura Amorós, gerente senior de Marketing de Despegar Argentina, destacó: “Cuando en diciembre se confirmaron las fechas y sedes de la primera ronda, el interés se tradujo en un impacto inmediato en la demanda. Registramos un incremento del 50% en las búsquedas para viajar a Estados Unidos durante junio y un aumento del 33% para julio, en comparación con la misma fecha del año anterior, lo que evidencia un fuerte entusiasmo anticipado por el torneo”.

En la misma línea, Alejandro Herrasti, director comercial de CVC Corp Argentina, explicó que Dallas fue el destino que más creció en búsquedas de vuelos durante el último mes, con un aumento del 3000%, impulsado por la realización de dos partidos consecutivos de la selección argentina en esa ciudad, correspondientes al cierre de la fase de grupos. En la misma proporción crecieron las búsquedas de hoteles tanto en Dallas como en Kansas.

Según Herrasti, también aumentaron las búsquedas de vuelos desde Miami hacia esas ciudades, lo que indicaría que muchos viajeros evalúan realizar una primera escala en Florida antes de trasladarse a las sedes de los partidos.

“En materia de comercialización, ya vendimos el 75% del cupo disponible, aunque seguimos ofreciendo propuestas para uno, dos o tres partidos. Incluso iniciamos gestiones con el reseller oficial para obtener más cupos, esta vez incluyendo el partido de 16avos de final, que podría disputarse en Miami o en Los Ángeles”, agregó.

Los paquetes que ofrece la agencia incluyen hospedaje, traslados y entrada para los partidos de la selección argentina. Sus precios parten de US$3156 y llegan hasta US$3459, según el encuentro y la ciudad, a lo que deben sumarse los impuestos. A estos valores se suma el costo del pasaje aéreo internacional, que desde Buenos Aires hacia Kansas o Dallas oscila entre US$2500 y US$2800 por pasajero.

El agente de viajes Daniel Puddu coincidió en que la demanda se aceleró tras el sorteo y mencionó paquetes con hospedaje y entrada para un partido por unos US$3000 por persona en la primera fase, más otros US$2000 correspondientes al vuelo. “Si alguien quiere ver los tres partidos de la primera ronda, hay que pensar en un gasto mínimo de US$10.000 por persona”, estimó.

En tanto, el portal Turismocity ofrece un paquete individual para presenciar la totalidad de la fase de grupos con todo incluido que asciende a US$16.166.

El impacto en las reservas

“Si tomamos un promedio de US$17.000 por paquete y que viajan unos 10.000 argentinos, hablamos de una salida de dólares por el Mundial del orden de los US$170 millones”, calculó Fernando Marull, socio de FMyA.

Valor del Dólar en los Mundiales

La hipótesis de unos 10.000 viajeros se apoya en que el valor previsto del dólar libre para este año, en torno a $1500, es comparable al del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se estima que viajó una cantidad similar de argentinos.

Por su parte, Amílcar Collante, de Profit Consultores, consideró que “a ojo” podría esperarse una demanda de entre US$200 millones y US$300 millones vía tarjeta, por encima del promedio de julio de 2026.

Según el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, los egresos por argentinos que viajan alcanzarían en 2025 los US$10.241 millones, de acuerdo con la nueva metodología implementada por el Banco Central (BCRA), que ahora discrimina la salida de divisas por servicios digitales.

Desde la consultora Equilibra, en tanto, proyectaron para 2025 un déficit de la balanza turística, medida por el Indec, cercano a los US$10.000 millones, y estimaron que en 2026 el rojo sería de magnitud similar.