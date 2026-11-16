De “Chupete” a magnate: el empresario que no para de comprar empresas en la Argentina

Cuando asumió como diputado nacional por Mendoza en 1983, José Luis Manzano tenía 27 años. Era el legislador más joven que había llevado el peronismo al Congreso, y ese dato le dejó un sobrenombre que lo acompañó durante toda su carrera política: “Chupete”. Cuatro décadas después, el apodo convive con otra etiqueta, la de uno de los empresarios más activos del mercado argentino.

Durante el gobierno de Javier Milei, Manzano sumó posiciones en la televisión, la distribución de gas, la refinación y venta de combustibles, los supermercados y las comidas rápidas. La jugada más reciente fue su ingreso al grupo inversor que compró la cadena DIA, liderado por Francisco de Narváez, dueño de ChangoMás. Poco antes, fuentes cercanas a la operación lo habían señalado como el comprador del negocio de Burger King en la Argentina.

Nacido en Tupungato, Manzano hizo toda su educación en la escuela pública y estudió Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. Después de su paso por la Cámara de Diputados, fue ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem. Con el comienzo del nuevo siglo se retiró de la actividad pública y se dedicó a los negocios, donde armó un holding que hoy abarca energía, medios, minería y, ahora, consumo masivo.

Su participación en DIA se canalizará a través de Integra Capital, el fondo que lidera, que se sumó a GDN Argentina, la compañía del Grupo de Narváez que opera ChangoMás. El consorcio acordó con el grupo español la compra del 100% de la operación local, que incluye más de 900 sucursales.

Durante el gobierno de Milei, el exministro sumó el control de Metrogas, una parte de la red Shell, Telefe, Burger King y DIA; en el camino vendió Refinor a YPF y armó un holding que va de la energía a los medios Santiago Filipuzzi

En el caso de Burger King, la mexicana Alsea anunció la firma de un acuerdo vinculante para vender su negocio en el país, sujeto a autorizaciones regulatorias, aunque no precisó el comprador ni el monto. La cadena desembarcó en la Argentina en 1989, con un primer local en Belgrano, y hoy tiene 118 locales en 11 provincias. Alsea seguirá operando Starbucks en el país.

Encuentro con León XIV

El grueso de la expansión, sin embargo, pasó por la energía y tuvo como vehículo a Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Manzano la controla desde 2021 junto con Daniel Vila y Mauricio Filiberti, a través del consorcio Edelcos, cuando le compraron a Pampa Energía —la empresa de Marcelo Mindlin— el 51% del capital por US$100 millones.

En agosto, Edenor se quedó con el 70% de Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, con 2,5 millones de usuarios y cerca del 28% del mercado. YPF aceptó su oferta de US$780 millones, que se impuso sobre las de Central Puerto, MSU, Grupo Pierri y Litoral Gas, aunque todavía resta la autorización regulatoria de la transacción. Manzano ya tenía el 9,23% de la compañía a través de Integra Gas Distribution. Con esa operación, el empresario quedó al frente de las principales distribuidoras de electricidad y de gas del área metropolitana de Buenos Aires.

José Luis Manzano saludó al Papa León XIV en Perú

La semana pasada, Edenor dio un paso más e ingresó en el negocio de los combustibles. A través de su subsidiaria Edenor Inversiones, suscribió el 20% de Latam Downstream Holdings, la sociedad de la suiza Mercuria que se quedó con los activos de Raízen en el país. El paquete incluye 894 estaciones Shell, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, dos aeroplantas y dos terminales. La distribuidora no informó cuánto pagó, pero un cálculo proporcional sobre los US$1420 millones que desembolsó Mercuria ubica el valor en unos US$284 millones.

Según pudo saber LA NACION, Manzano sumaría además otro 15% de la sociedad de manera directa. Mercuria y el empresario ya eran socios en Phoenix Global Resources, una petrolera con activos no convencionales en Río Negro, en la que conserva el 6%.

No todos los movimientos fueron compras. En octubre de 2025, Integra le vendió a YPF por US$25,2 millones el 50% que tenía en Refinor, la compañía que transporta y comercializa combustibles y gas en el norte del país, con más de 70 estaciones de servicio.

Franco y Mauricio Macri, en 1991, con el entonces ministro del Interior José Luis Manzano, tras la liberación

Ese mismo mes, Manzano amplió su red de medios. Se asoció con el empresario rosarino Gustavo Scaglione para comprarle Telefe a Paramount, en una operación que estructuró Integra Capital y que rondó los US$100 millones, según fuentes cercanas. El canal líder de la televisión argentina se sumó a un portafolio que ya incluía el Grupo América, que comparte con Vila y que en 2021 incorporó El Cronista, y la radio La Red. Integra Capital también participó en la compra del diario ecuatoriano El Universo, y Manzano tiene el 21% de Right News Media LLC, un holding de medios con operaciones en Estados Unidos y España.

La red de vínculos de Manzano también llegó a la visita del papa León XIV. El empresario había aportado fondos para la estadía del Pontífice en la Argentina, aunque finalmente no hubo un encuentro entre ambos. Según fuentes empresariales y eclesiásticas, fue el que más recursos desembolsó dentro de un grupo que también integraría a Vila, Eduardo Eurnekian, de Corporación América, y los petroleros Marcos y Alejandro Bulgheroni. El saludo llegó días después en Lima. El jueves pasado, al término de la vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, Manzano —accionista principal de Integratel Perú, la ex Telefónica del Perú— saludó al Papa cuando salía del estadio. La compañía fue auspiciante oficial de la visita y dio soporte tecnológico y conectividad en el recorrido.

A ese mapa se suma la minería. En 2021, Integra Capital le compró a Glencore sus operaciones de zinc en el país, entre ellas Compañía Minera Aguilar, y en 2023 Minera Aguilar obtuvo, junto con la brasileña ARG, el proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, la provincia en la que empezó todo.