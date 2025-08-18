De cuánto es el nuevo básico de los bancarios

Los trabajadores que se desempeñan en alguna de las entidades bancarias que operan en el país reciben en agosto una actualización salarial, que va en línea con el registro más reciente de inflación, y que ubica en un nuevo piso el salario básico para los trabajadores del sector.

Este mes, los trabajadores bancarios reciben una nueva actualización salarial Shutterstock

Esta suba se desprende de la última comunicación oficial de La Bancaria, el gremio que nuclea a los trabajadores del sector y que anunció un nuevo salario inicial para el octavo mes del año, así como también la actualización del monto que se entrega por al Día del Bancario.

Como viene sucediendo en los últimos meses, el salario de los bancarios se actualiza con el porcentaje de inflación oficial, y habitualmente hacia la mitad de cada mes, se toma esa referencia para los ajustes en los sueldos de los empleados.

Esta actualización salarial acordada corresponde al mes de julio, y toma como referencia los salarios de diciembre de 2024. El gremio que comanda Sergio Palazzo remarca que el retroactivo correspondiente se abonará junto con los salarios del mes de agosto.

De cuánto es el aumento para los bancarios a partir de agosto

“Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de julio de 2025. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 17,3% sobre los salarios de diciembre 2024″, explicita el comunicado oficial de La Bancaria.

Además, el acuerdo remarca que “el retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de agosto”, por lo que los trabajadores lo verán reflejado en la liquidación del mes siguiente.

Cuánto gana un empleado bancario en agosto de 2025

Con esta actualización, quedaron dispuestos los siguientes montos que van a cobrar los bancarios en agosto de 2025.

Salario inicial: $1.842.170,43

Participación en las ganancias: $53.251,40

Salario total: $1.895.421,83

Por otra parte, el monto correspondiente al Día del Bancario quedó fijado como mínimo en $1.642.231,21.

El salario básico de los bancarios quedó muy cerca de los $2.000.000

¿De cuánto fue la inflación de julio?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio.

La inflación de julio fue del 1,9%

De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.