Cuánto gana el personal de la Policía Federal en agosto tras el aumento confirmado

Los integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) reciben en agosto un reajuste salarial, dispuesto por la más reciente resolución del Ministerio de Seguridad, que actualiza los valores para los distintos cargos jerárquicos de esa fuerza.

A través de la resolución 944/2025, que se publicó en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad dispuso la nueva escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores actualizados que van de junio a noviembre. Esta medida también incluye a la Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal auxiliar de Seguridad y Defensa.

La medida determina el monto de los haberes de agosto para las distintas categorías de esta fuerza de seguridad. En el artículo 3 se remarca: “Fíjase, a partir del 1° de junio de 2025, del 1° julio de 2025, del 1° agosto de 2025, del 1° septiembre de 2025, del 1° octubre de 2025 y del 1° de noviembre de 2025, el haber mensual, los importes correspondientes al suplemento particular por zona, como así también el valor del Servicio de Policía Adicional y de las Compensaciones, que percibe el personal con estado policial en actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y Defensa de la Policía Federal Argentina".

Cuánto gana un policía a partir de agosto de 2025

El personal de la Policía Federal Argentina recibe en agosto los siguientes montos, según el cargo que ocupen:

Comisario General: $2.801.281,95

Comisario Mayor: $2.546.619,95

Comisario Inspector: $2.245.351,58

Comisario: $1.790.576,37

Subcomisario: $1.466.326,77

Principal: $1.228.801,43

Inspector: $1.118.881,60

Subinspector: $1.017.165,10

Ayudante: $924.695,54

Suboficial Mayor: $1.654.299,55

Suboficial Auxiliar: $1.503.908,68

Suboficial Escribiente: $1.367.189,71

Sargento 1ro.: $1.242.899,73

Sargento: $1.129.908,85

Cabo 1ro.: $1.027.189,86

Cabo: $933.808,97

Agente: $848.917,24

Aspirante: $649.096,56

Cadete 3er Curso: $637.008,58

Cadete 2do y 1er Curso: $610.003,89

Capellán General: $1.507.475,11

Capellán Principal: $1.147.690,71

Capellán: $1.024.526,82

Auxiliar superior de 1ra: $1.304.527,02

Auxiliar superior de 2da: $1.132.150,27

Auxiliar superior de 3ra: $1.021.337,91

Auxiliar superior de 4ta: $931.618,02

Auxiliar superior de 5ta: $898.279,43

Auxiliar superior de 6ta: $829.590,53

Auxiliar superior de 7ma: $775.748,05

Auxiliar de 1ra: $1.030.983,70

Auxiliar de 2da: $965.343,14

Auxiliar de 3ra: $913.863,79

Auxiliar de 4ta: $854.469,28

Auxiliar de 5ta: $781.581,20

Auxiliar de 6ta: $742.523,67

Auxiliar de 7ma: $710.581,88

El adjunto de la normativa para la Policía Federal clasifica los salarios por regiones y detalla los montos para cada cargo, de acuerdo a la zona en la que se presta el servicio. En esa grilla aparece el monto diferenciado para la región Tucumán, Corrientes, Cuyo, Santa Fe, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Mar del Plata.

Cuánto deben pagar las empresas que contraten personal policial en agosto de 2025

Con la nueva actualización, los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina: