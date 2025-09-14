Los alumnos, docentes y personal que se desempeña en establecimientos educativos que deseen saber cuándo es el último día de clases 2025, deberán tener en cuenta que la fecha de finalización del ciclo lectivo oscila entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción del país.

El calendario escolar 2025 tiene las fechas exactas de finalización del ciclo lectivo

Estas fechas varían en cada territorio del país, ya que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo, la fecha del último día de clases no suele ser la misma en los distintos distritos, como también ocurre con el primer día del ciclo lectivo o el receso invernal.

En el último mes del año, la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, da a conocer el calendario escolar de cada año, donde figuran con precisión las fechas de comienzo de clases, vacaciones y finalización del ciclo lectivo.

En todos los casos se prevé el cumplimiento de 190 días de clases, que es el requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, independientemente de su esquema específico.

Ya se conocen la fechas de los últimos días de clases en cada lugar Ricardo Pristupluk

De acuerdo al calendario escolar 2025 que se puede encontrar en el sitio oficial de la Secretaría de Educación, se puede conocer con exactitud el fin del año lectivo en cada una de las provincias. Este año, los territorios que cerrarán sus aulas primero son Catamarca, Jujuy, y Santa Fe. En estos casos, el ciclo lectivo se dará por finalizado el viernes 12 de diciembre. En tanto, los estudiantes de otros distritos deben esperar al 19 y 22 de diciembre, fecha en que se terminan de cerrar las escuelas para dar paso a las vacaciones de verano en todo el país.

Cuándo es el último día de clases 2025, según la provincia

El último día de clases 2025 fue definido en el calendario escolar. A continuación figuran las fechas específicas en la que terminan las clases en cada jurisdicción:

Buenos Aires : 22/12/25

: 22/12/25 Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 19/12/25

: 19/12/25 Catamarca : 12/12/25

: 12/12/25 Chaco : 19/12/25

: 19/12/25 Chubut : 19/12/25

: 19/12/25 Córdoba : 19/12/25

: 19/12/25 Corrientes : 19/12/25

: 19/12/25 Entre Ríos : 19/12/25

: 19/12/25 Formosa : 19/12/25

: 19/12/25 Jujuy : 12/12/25

: 12/12/25 La Pampa : 26/12/25

: 26/12/25 La Rioja : 19/12/25

: 19/12/25 Mendoza : 19/12/25

: 19/12/25 Misiones : 22/12/25

: 22/12/25 Neuquén : 19/12/25

: 19/12/25 Río Negro : 19/12/25

: 19/12/25 Salta : 22/12/25

: 22/12/25 San Juan : 19/12/25

: 19/12/25 San Luis : 19/12/25

: 19/12/25 Santa Cruz : 18/12/25

: 18/12/25 Santa Fe : 12/12/25

: 12/12/25 Santiago del Estero : 19/12/25

: 19/12/25 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25

El listado de finalización de clases para todo el país Freepik

Todos los feriados que quedan en 2025

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre