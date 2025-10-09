Asignaciones Familiares de Anses: cuáles son los topes de octubre para recibir una prestación
La cartilla del décimo mes del año muestra los límites de ingresos individuales y del grupo familiar; qué valores rigen y qué montos se acreditan con los reajustes mensuales
Los titulares de las asignaciones familiares cuentan en octubre con nuevos topes individuales y de grupo familiar para recibir una prestación de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya que estos parámetros se actualizan mensualmente.
En el décimo mes del año, el organismo previsional informa mediante su cartilla mensual de prestaciones que si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto superior a $2.403.613, se excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar.
En tanto, el tope máximo de ingresos del grupo familiar se ubica en octubre en los $4.807.226.
Cuáles son los topes de octubre para recibir una prestación
A través de la resolución 318/25, de la Anses, en el décimo mes del año, quedan establecidos los siguientes límites para recibir alguna de las herramientas de ayuda estatal:
- Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $4.807.226
- Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $2.403.613
Cómo quedan las Asignaciones Familiares en octubre de 2025
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.
Con el reajuste mensual, así quedan las Asignaciones Familiares en octubre 2025:
Asignación Familiar por Hijo
- Ingreso Grupo Familiar hasta $907.793: $58.631
- Ingreso Grupo Familiar entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
- IGF hasta $907.793: $190.902
- IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $135.050
- IGF desde $1.331.368,01: $85.234
Cónyuge
- IGF hasta $4.807.226 : $14.223
Maternidad
- Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento hasta $4.807.226: $68.341
- Adopción hasta $4.807.226: $408.616
- Matrimonio hasta $4.807.226: $102.330
Prenatal
- Ingreso Grupo Familiar hasta $907.793: $58.631
- Ingreso Grupo Familiar entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
