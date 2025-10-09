Asignaciones Familiares de Anses: cuáles son los topes de octubre para recibir una prestación

Los titulares de las asignaciones familiares cuentan en octubre con nuevos topes individuales y de grupo familiar para recibir una prestación de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya que estos parámetros se actualizan mensualmente.

El organismo previsional informó los nuevos índices para recibir una prestación social ANSES

En el décimo mes del año, el organismo previsional informa mediante su cartilla mensual de prestaciones que si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto superior a $2.403.613, se excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar.

En tanto, el tope máximo de ingresos del grupo familiar se ubica en octubre en los $4.807.226.

Cuáles son los topes de octubre para recibir una prestación

A través de la resolución 318/25, de la Anses, en el décimo mes del año, quedan establecidos los siguientes límites para recibir alguna de las herramientas de ayuda estatal:

Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $4.807.226

Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $2.403.613

Cómo quedan las Asignaciones Familiares en octubre de 2025

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.

Los límites de ingresos para recibir una prestación de la Anses

Con el reajuste mensual, así quedan las Asignaciones Familiares en octubre 2025:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso Grupo Familiar hasta $907.793: $58.631

Ingreso Grupo Familiar entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548

Ingreso Grupo Familiar entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920

Ingreso Grupo Familiar entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $907.793: $190.902

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $135.050

IGF desde $1.331.368,01: $85.234

Cónyuge

IGF hasta $4.807.226 : $14.223

Maternidad

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento hasta $4.807.226: $68.341

Adopción hasta $4.807.226: $408.616

Matrimonio hasta $4.807.226: $102.330

Prenatal

Ingreso Grupo Familiar hasta $907.793: $58.631

Ingreso Grupo Familiar entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548

Ingreso Grupo Familiar entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920

Ingreso Grupo Familiar entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)