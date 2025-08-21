De cuánto es la jubilación máxima en septiembre de 2025
Las jubilaciones superiores tienen un nuevo tope, tras la última actualización; cuál es el valor del haber máximo en todo el país
- 3 minutos de lectura'
Los jubilados del sistema previsional argentino, que cobran sus haberes a través de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben una actualización en el mes de septiembre, por lo que a la jubilación máxima se le aplica este reajuste y ahora se ubica en $2.155.162,17.
En el mes de septiembre, a este tipo de jubilación y a otras prestaciones del organismo previsional se le aplica una suba del 1,90%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el séptimo mes del año, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
De cuánto es la jubilación máxima y las demás jubilaciones y pensiones en septiembre 2025
- Jubilación máxima: $2.155.162,17
- Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
- Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74
- Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02
- Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
Por qué los jubilados que cobran la máxima no reciben el bono de $70.000
De mantenerse la continuidad, todos los meses se acreditan $70.000, en los casos en el que sus titulares cobren el haber mínimo, o sean titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).
Cuando los haberes superan esa cifra, este extra es proporcional hasta llegar, en septiembre, al tope de $390.277,18. Por este motivo, quienes perciben el haber máximo no entran en el grupo para recibir esta suma adicional.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
Otras noticias de Anses
- 1
Regresó una enfermedad: la Argentina suspendió sus exportaciones de productos avícolas tras un brote de influenza aviar
- 2
Homo Argentum se ocupa de temas universales
- 3
La ciudad más cara y competitiva de EE.UU. donde la burocracia es interminable
- 4
Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre de 2025, con el aumento y el bono