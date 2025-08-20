A cuánto llega la jubilación mínima en septiembre de 2025

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino que cobran a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en septiembre un nuevo reajuste en sus haberes. Este aumento se basa en el índice de inflación oficial registrado en julio, que fue del 1,9%.

Con esta actualización, el haber mínimo para jubilados en septiembre asciende a $320.277,18. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 que se otorga de manera directa junto con los haberes previsionales. En consecuencia, quienes cobran la mínima percibirán un total de $390.277,18 en septiembre.

Sin embargo, cabe aclarar que, aunque en septiembre haya un reajuste en concordancia con el aumento de precios registrado en el séptimo mes del año, el bono previsional permanece sin actualizaciones y sigue siendo de $70.000, para quienes perciben la mínima. Esta particularidad incide en el monto final de las jubilaciones, ya que la suma adicional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y redunda en que las jubilaciones y pensiones mensuales, en mano, tengan un reajuste más bajo que el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

A cuánto llega el haber mínimo y las demás jubilaciones y pensiones en septiembre de 2025

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Quiénes cobran el bono previsional en septiembre de 2025

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM. Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $390.277,18.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.