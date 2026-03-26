De cuánto serán en abril las jubilaciones de la Anses y cómo les va frente a la inflación

Las jubilaciones y pensiones pagadas por la Anses tendrán en abril un reajuste de 2,90%, en línea con el dato de inflación de febrero, que fue difundido días atrás por el Indec. En la práctica, a causa del congelamiento del bono de hasta $70.000, quienes perciben solo un haber mínimo tendrán una recomposición inferior del monto que perciben: en este caso y en comparación con el ingreso del actual mes, el incremento será de 2,45%.

El haber mínimo pasará de $369.600,88 a $380.319,31 (sin bono), y el máximo de $2.487.063,95 a $2.559.188,40. Descontado el aporte para financiar al PAMI, los ingresos mínimo y máximo serán en mano de $368.909,73 y $2.417.046,65, en cada caso.

Según lo previsto, se establecerá una vez más y por decreto el pago del refuerzo de hasta $70.000 para quienes tienen los haberes más bajos del régimen previsional general. En consecuencia, quienes reciben solo un haber mínimo cobrarán $450.319,31, en bruto, y $438.909,73 en términos netos. En dinero, llegarán a los bolsillos $10.397 más que lo cobrado este mes.

De acuerdo con datos publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social, unas 2,96 millones de personas cobran ese ingreso mínimo si se considera a quienes están en el régimen contributivo.

Los montos mencionados fueron estimados por LA NACION, en tanto que en los próximos días la Anses expresará en una resolución las cifras definitivas. El cálculo está basado en el índice de inflación con dos decimales, en tanto que para calcular los ingresos netos se restó el aporte al PAMI (en algunos casos se descuentan importes por otros ítems, como la cuota de una moratoria, la herramienta por la cual accedió a su beneficio la mayoría de quienes cobran el haber mínimo).

Las jubilaciones del sistema general de la Anses se reajustan cada mes según la inflación del Indec Rodrigo Nespolo

El importe de $450.319,31 será en abril el más bajo garantizado del régimen contributivo de la Anses. Por eso, mientras que los titulares de solo un haber mínimo percibirán un refuerzo de $70.000, quienes tengan un haber mayor a $380.319,31 e inferior a $450.319,31, recibirán en concepto de bono lo que sea necesario para llegar al último monto.

La carrera con los precios

En comparación con abril de 2025, los ingresos de quienes no cobran bono serán el mes próximo un 33,06% nominalmente más altos, en tanto que el monto conformado por el haber mínimo más el bono - congelado desde hace más de dos años- subió bastante menos: un 26,6%. Mientras que en el primer caso el índice de movilidad sería cercano a la inflación que se acumularía en el período según el Indec y las proyecciones de economistas, en el grupo de quienes cobran los importes más bajos hay en el último año una pérdida de poder adquisitivo, que se estima en un nivel de entre 4% y 5%.

La comparación se hace contra el índice oficial de inflación, basado en la variación del costo de un conjunto de bienes y servicios y que puede no representar, claro está, lo que ocurre en cada hogar.

El último reajuste del valor del bono se hizo en marzo de 2024. Si se hubiera aplicado para esa parte del ingreso y a partir de abril de aquel año la misma suba otorgada a los haberes propiamente dichos, en este mes (marzo) sería de $192.437, en tanto que en abril llegaría a $198.018. El ingreso más bajo garantizado en el régimen jubilatorio general ascendería en tal supuesto a $578.337 el mes que viene, una cifra un 28,4% más alta que la que efectivamente se cobrará.

Por el congelamiento del bono, los jubilados que cobran los haberes más bajos del sistema pierden cada vez más poder adquisitivo JUAN MABROMATA - AFP

Además de casi 3 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo (la mitad del total de prestatarios), el bono es percibido por alrededor de un millón y medio de titulares de prestaciones no contributivas. Una de ellas es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, y que será en el cuarto mes de este año de $304.255 tras aplicarse el reajuste de 2,9%; con el refuerzo de $70.000, el monto será de $374.255, en bruto.

También se actualizará el valor de la pensión no contributiva por invalidez laboral, que equivale al 70% del haber mínimo. Será de $266.223 y, sumado el refuerzo, se cobrará un total de $336.223.

Ingresos por hijos

La actualización de 2,90% alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en marzo será de $136.666 para menores de 18 años y de $445.002 por hijos con discapacidad. Se trata de la prestación que perciben trabajadores informales y desocupados. Cada mes se cobra el 80% del importe total (en abril, $109.333 y $356.002 respectivamente), en tanto que el 20% queda pendiente para un pago de frecuencia anual, sujeto a la certificación de cuidados sanitarios y asistencia escolar.

En abril, el monto de la AUH por hijos menores de 18 años será de $132.878, aunque en el mes se percibirá el 80% de esa cifra Anses

Las asignaciones del salario familiar que cobra un grupo de empleados formales y de monotributistas también reciben la recomposición mensual por inflación. En este grupo, los montos por hijos menores de 18 años serán, dependiendo del nivel de ingresos del hogar, de $68.340; $46.098; $27.883, o de $14.385.

Nuevos valores de aportes

Además, se reajustarán en un 2,90% los aportes previsionales pagados por quienes están en el régimen de autónomos y las remuneraciones mínima y máxima para calcular los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI (17% del sueldo bruto). Los valores de abril de esos salarios que marcan los límites serán, aproximadamente, de $128.091 y de $4.162.913. Así, todos los sueldos mayores a esta última cifra tendrán un descuento de $707.695 por los tres conceptos.

Por otra parte, el valor de cada mes de aporte que pueden comprar las personas de determinados grupos etarios para completar los aportes jubilatorios según el sistema previsto en la ley 27.705 será en abril de aproximadamente $37.146. Es una cifra que también se reajusta mensualmente por inflación, al igual que las cuotas de la moratoria en el caso de quienes ya están jubilados y recurrieron a ese sistema.