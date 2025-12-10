De “estrés severo” a “confort”: mejoraron las condiciones financieras en noviembre, tras despejarse la incertidumbre electoral

Las elecciones legislativas de finales de octubre dejaron un buen clima financiero en la Argentina. Despejada la incertidumbre política, el Gobierno defendió el esquema de bandas cambiarias, las acciones y los bonos rebotaron, mientras que las tasas en pesos comprimieron a la baja, un combo de noticias positivas que hizo que los negocios pasaran de un mes para el otro de estar bajo un “estrés severo” a una zona de “confort”.

Los datos surgen del Índice de Condiciones Financieras, que rebotó 40 puntos en noviembre y llegó a las 53,2 unidades. Elaborado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que realizó el informe en conjunto con la consultora Econviews, explicaron que las condiciones locales “volaron” 42 puntos y fue la variación mensual más importante desde mayo, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Se pasó de un estrés severo en octubre a zona de confort en 26,6 unidades para las condiciones locales, impulsadas por el rally financiero y la baja de tasas tras la victoria del oficialismo en las legislativas del 26 de octubre. En cambio, las condiciones externas volvieron a caer, este mes dos puntos, aunque siguen en zona de confort con 26,6 unidades también", remarcó el informe.

Hay varios componentes que conforman este índice y que explican el buen humor inversor. Como el indicador toma promedios mensuales (y no el recorrido de punta a punta), la Bolsa porteña pasó de cotizar en US$1388 a US$1973, un incremento del 42% frente a octubre. Esta variación fue récord de los últimos 20 años, aunque agregaron que le falta un 12% para volver a los máximos de enero de este año.

Índice de Condiciones Financieras del IAEF

“La baja de tasas oxigenó al mercado. Las dos variables locales de mejor desempeño en noviembre fueron la liquidez de corto (medida por el spread entre tasas Badlar y Call) y la tasa Badlar, que bajó de 46% a 32% tasa nominal anual en promedio, aunque sigue unos puntos por encima del 28% de febrero. Como en diciembre aumenta la demanda estacional de dinero para el pago de aguinaldos y otros motivos, hay espacio para que las tasas sigan bajando. El riesgo es que se despierte el dólar en enero/febrero, cuando la demanda de dinero se revierte por las vacaciones y los viajes al exterior", analizaron desde el IAEF.

Otra noticia positiva que resaltaron es que el Ministerio de Economía anunció que volverá a emitir deuda en dólares, licitación que se lleva adelante este miércoles. Con un bono en moneda dura que vence en noviembre de 2029, el Gobierno dejó trascender que busca US$1000 millones para cubrir vencimientos de los Bonares y Globales de enero. Justamente, este testeo del mercado de cambios se da luego de que en noviembre el riesgo país retrocediera a 650 puntos básicos, aunque en la región sigue en torno a 400 puntos.

De todos modos, el clima financiero local no fue el único puesto bajo análisis. Mientras que en la Argentina los activos financieros tendieron al alza, en el mundo el subíndice volvió a caer y perdió dos puntos frente a octubre, hasta quedar en 26,6 unidades. Se trató de la peor marca desde el shock de aranceles en abril y mayo, debido a la volatilidad de las acciones y las monedas emergentes.

“Nvidia dice que no hay burbuja. El S&P 500 vivió días de zozobra antes de que el fabricante de chips publicara sus resultados del tercer trimestre, con un guidance optimista. La bolsa ganó 17% en 2025, pero se amesetó en noviembre. El índice VIX que mide la volatilidad de las acciones terminó en zona de estrés moderado. Después de tres años de rally, el mercado empieza a dudar sobre si los gigantes de la inteligencia artificial no están sobrevaluados respecto a su capacidad real de generar ingresos", cerró.