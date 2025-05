De pie señores: se retira Warren Buffett, pero sus estrategias de inversión siguen vigentes

A sus 94 años, Warren Buffett confirmó que dejará el cargo de CEO de Berkshire Hathaway, poniendo fin a uno de los capítulos más influyentes en la historia del capitalismo moderno. Famoso por ser el “Oráculo de Omaha”, transformó una textil en declive en un conglomerado valorado en más de un trillón de dólares. Aunque continuará como presidente del directorio, su retiro se hará efectivo el 31 de diciembre de 2025, simbolizando el cierre de una era única. Como pequeño homenaje, en la columna de hoy vamos a detenernos en tres pilares esenciales (y quizá poco comentados) de su visión bursátil. Tres principios que ayudaron a construir su leyenda y que siguen siendo relevantes para cualquier inversor que piense con perspectiva de largo plazo. ¡Comencemos!

Las ganancias que no se ven, pero cuentan: el enfoque “look-through”

Uno de los conceptos menos populares dentro del pensamiento inversor de Warren Buffett es el de las look-through earnings, o “ganancias observadas a través”. A diferencia de la mirada convencional, que suele centrarse en los dividendos como único retorno visible, Buffett invitó a ampliar el foco: lo que verdaderamente cuenta es la totalidad de las ganancias generadas por las empresas en cartera, no solo lo que reparten. En términos sencillos, si una compañía obtiene beneficios pero opta por no distribuirlos (prefiriendo reinvertirlos para seguir creciendo), esos fondos retenidos también forman parte del valor que pertenece a sus accionistas. No se perciben como ingresos inmediatos, pero sí se reflejan, con el tiempo, en el precio de la acción y en el retorno global de la inversión. Apple, una de las mayores posiciones de Berkshire Hathaway, es un ejemplo perfecto. Aunque reparte dividendos, también retiene buena parte de sus utilidades para innovar, lanzar nuevos productos o ampliar su ecosistema. Buffett entiende que esas ganancias reinvertidas, aunque no lleguen en efectivo, sí fortalecen el valor real de su participación. Ignorarlas sería como fijarse solo en la punta del iceberg. Este enfoque exige mirar más allá del corto plazo y confiar en la capacidad de la empresa para crear valor. No se trata de esperar un cheque cada trimestre, sino de asumir que se es parte activa de un proyecto que crece, mejora y se multiplica con los años.

Pensar por cuenta propia: cómo evitar el “efecto institucional”

Otro de los pilares de la estrategia de Buffett es su firme rechazo al llamado efecto institucional: esa tendencia, tan común entre inversores profesionales, a dejarse llevar por la presión del entorno, las modas del momento o las expectativas del mercado. A contramano de esa lógica, Buffett siempre optó por pensar de forma independiente, aun cuando eso lo dejara en minoría. Sostener esa independencia intelectual no es nada fácil, especialmente en el universo de los grandes fondos, donde se respira una presión constante por “mover ficha” o sumarse a la tendencia de turno. Para Buffett, caer en esa dinámica es, muchas veces, el camino más corto hacia el desastre. Su negativa a sumarse a la burbuja puntocom, a fines de los 90, es un caso emblemático. Mientras muchos gestores se apuraban a comprar acciones tecnológicas con valuaciones desorbitadas, por miedo a quedarse afuera del boom, Buffett se mantuvo al margen. Si no entendía el negocio y no veía fundamentos sólidos, simplemente no invertía. Le llovieron críticas, claro, pero esa postura le evitó el golpe cuando todo estalló. La enseñanza es directa: invertir bien no es seguir la moda, sino tener la convicción de sostener un criterio propio, incluso si eso implica ir solo. En épocas de euforia o miedo, esa lucidez puede ser lo que salve la inversión.

El poder de las acciones aburridas: rentabilidad sin fuegos artificiales

En un mundo financiero que celebra la novedad, el ruido y la promesa del “próximo gran descubrimiento”, Buffett optó siempre por otro camino: el de las acciones aburridas. Para él, el verdadero secreto del éxito está en apostar por negocios sólidos, predecibles y bien manejados, aunque no sean portada ni generen entusiasmo entre los analistas. A lo largo de los años, dejó claro que compañías que operan en sectores poco glamorosos (como por ejemplo seguros, alimentos, servicios públicos, productos de uso cotidiano, etc…) pueden ser auténticas joyas si cuentan con modelos simples, ventajas sostenibles y una conducción austera. En vez de cazar “la próxima Nvidia”, prefiere negocios como See’s Candies, una chocolatera con estructura modesta pero retornos constantes durante décadas. ¿La razón? Este tipo de empresas suele tener clientes fieles, escasa disrupción tecnológica y flujos de caja estables. Además, no sufren la competencia salvaje típica de los sectores de moda. En lugar de perseguir promesas de crecimiento vertiginoso, Buffett apuesta por lo constante y previsible. Su mensaje no deja lugar a dudas: si querés invertir bien, dejá de buscar adrenalina. Las acciones que aburren pueden ser las que te hagan dormir en paz... y despertarte más rico.

El legado que sigue dando frutos