El mensaje de Baccetti tras la muerte de su socio Ramiro Agulla

Tras conocerse la noticia de la muerte de Ramiro Agulla, la figura más importante de la publicidad argentina e ideólogo de las campañas más populares de la televisión y la política de las últimas décadas, Carlos Baccetti, quien fuera su socio durante mucho tiempo, le dejó un mensaje en sus redes sociales: “Feliz viaje, hermano”.

“Solo cambia la ubicación del logo, pero los amigos no desaparecen; solo mueren. Siempre vivo para mí”, escribió Baccetti en otra publicación en su cuenta de X luego de que se hiciera público el deceso de Agulla, ocurrido a primera hora de este jueves.

Solo cambia la ubicacion del logo...pero los amigos no desaparecen...solo mueren.

Siempre vivo p mi pic.twitter.com/dlilXHJeqg — carlos baccetti (@carlosbaccetti1) July 9, 2026

Agulla y Baccetti, que se conocieron cuando estudiaban en la Universidad de El Salvador la carrera de Publicidad, fueron reconocidos como una de las duplas creativas argentinas más exitosas.

El mensaje de Baccetti para su socio Agulla tras su muerte. @carlosbaccetti1

La marca Agulla & Baccetti nació en 1995, aunque los dos creativos venían trabajando juntos desde 1989, y sobrevivió hasta 2001, cuando Ramiro decidió volcarse casi full time a la política (con la Alianza ya venía trabajando desde fines de los 90). La agencia fue reconocida como la Mejor Agencia de Iberoamérica en El Ojo 1999, 2001 y 2002, y en 2001 además conquistaron el primer Gran Ojo de Cine/TV del Festival con el film “Bostezos” para Telecom, dirigido por Fabián Bielinsky.

En los 90, los grandes anunciantes —desde Coca-Cola hasta Quilmes, desde OCA hasta el Banco Itaú— se peleaban para trabajar con ellos. Después de esa primera sociedad, volvieron a compartir agencia con El Cielo & El Infierno, que no solo incursionó en la publicidad, sino que también produjo programas de televisión como la serie Mosca & Smith.

Ramiro Agulla junto a su colega y socio Carlos Baccetti. archivo

Cuando en noviembre de 2012, en una entrevista para LA NACION, le preguntaron a Baccetti “en qué andaba Agulla”, fue tajante: “Ni idea. Nosotros nos abrimos porque él se metió mucho en la política y no es lo mío. Lo último que sé es que estaba con [José Manuel] De la Sota en la campaña para gobernador en Córdoba. No tengo mucho contacto, pero seguro que lo voy a ver ahora en la fiesta del Círculo de Creativos”.

Es que Baccetti y Agulla transitaban caminos con intereses distintos. Si bien habían compartido juntos la creación del famoso comercial de Telecom “La llama que llama”, el publicista fallecido en las últimas horas fue el autor de la campaña que llevó a Fernando de la Rúa a la presidencia de la Nación; se le atribuyó también el batacazo en la política de Francisco de Narváez cuando él lo asesoró, y las campañas y eslóganes que hizo para [Carlos] Menem, [Sergio] Massa, De la Sota, Sebastián Piñera, Vicente Fox y John McCain.

“No soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery”, respondía Agulla cuando lo cuestionaban por trabajar para dirigentes de todo el arco político. Ramiro, que nació en la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, pero que pronto se radicó en Buenos Aires, jugó al rugby hasta que le golpearon la cabeza un par de veces y dejó ese deporte. Era un apasionado de Los Pumas, aunque el fútbol también le encantaba, según sus propias palabras a una entrevista a este diario.

“Mi mujer, Delfina, se enoja cuando digo que hay códigos de vestuario, cosas que les comento a mis hijos. Me acusa de machirulo (risas). Creo que en el fondo soy un conservador”, decía en ese reportaje de febrero de 2023.