Murió Sol Varacalli, la joven que recibió la ayuda de María Becerra para costear su tratamiento contra el cáncer

Sol Varacalli, la joven de 28 años que había conmovido a miles de personas al compartir en las redes sociales su lucha contra un melanoma ocular, falleció tras varios meses de tratamiento. Oriunda de Ramos Mejía, durante ese proceso recibió el apoyo de María Becerra, quien tuvo un gesto solidario con ella que emocionó a sus seguidores.

La noticia fue comunicada a través de la cuenta de Instagram de la propia Sol, donde su familia publicó una historia para informar su fallecimiento. “Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida”, expresaron en el mensaje, en el que también agradecieron el acompañamiento que recibió la joven durante su enfermedad.

La noticia la dio a conocer la familia de la joven mediante redes sociales (Captura: Instagram @sol.varacalli)

Horas más tarde, sus seres queridos compartieron una nueva publicación con un flyer que incluía una fotografía de Sol y la información del velatorio. Según detallaron, la despedida se realizará el jueves 9 de julio en la Avenida Eva Perón 250, en Buenos Aires, entre las 9 y las 13.

La historia de Sol Varacalli y el gesto de María Becerra

La historia de Sol Varacalli se volvió viral en los últimos meses, cuando ella y su familia iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para una radioembolización, un tratamiento de alta complejidad al que debía someterse luego de que el melanoma ocular que padecía avanzara y comprometiera su hígado. El procedimiento tenía un costo cercano a los 55 millones de pesos, ya que requería una medicación importada elaborada especialmente para cada paciente, una suma imposible de afrontar sin ayuda.

María Becerra cambió la vida de una fan con un gesto que conmovió en redes

En ese contexto, María Becerra conoció su caso a través de las redes sociales y decidió involucrarse personalmente. Además de ofrecerse a cubrir el costo del tratamiento, la cantante sorprendió a Sol con una visita en su casa. Las imágenes de ese encuentro rápidamente se viralizaron y emocionaron a miles de personas. “Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia”, escribió la joven tras conocer a la artista.

El encuentro entre Sol y María Becerra había emocionado a miles de usuarios en redes (Captura: Instagram @sol.varacalli)

El acompañamiento de María Becerra continuó cuando Sol fue internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires para someterse a la intervención. Si bien la operación fue exitosa, la enfermedad avanzó y la joven debió afrontar nuevos tratamientos durante los meses siguientes. A lo largo de ese proceso mantuvo informados a sus seguidores sobre su evolución y recibió el apoyo constante de una comunidad que se había movilizado con su historia.

El emotivo mensaje de despedida de María Becerra a Sol Varacalli

Tras conocerse la noticia, María Becerra despidió a Sol con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. La cantante recordó el vínculo que construyeron durante el tratamiento y destacó la fortaleza con la que la joven atravesó la enfermedad. “Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto, mi reina, jamás bajaste los brazos”, escribió.

El emotivo mensaje de despedida de la cantante para Sol (Captura: Instagram @mariabecerra)

En la publicación, Becerra también expresó el cariño que sentía por Sol y aseguró que su recuerdo permanecerá presente en su vida. “Vivirás por siempre en mi corazón Solcito. Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar, te amo y te voy a extrañar mucho”, agregó la artista en la despedida que compartió con sus seguidores.