Qué reveló el examen toxicológico de Ernestina Pais tras el accidente fatal

La investigación por la muerte de la conductora Ernestina Pais sumó este miércoles una pieza clave para el expediente judicial. Según informaron fuentes de la causa, los exámenes toxicológicos practicados al cuerpo de la periodista arrojaron un resultado negativo, lo que confirma de manera fehaciente que, al momento del accidente, no presentaba rastros de alcohol ni otras sustancias tóxicas en su organismo.

El estudio, recibido por la Fiscalía de San Isidro tras dos semanas de espera, se suma a los informes preliminares de la autopsia revelados el pasado 27 de junio, los cuales establecieron que el deceso ocurrió a causa de un fuerte impacto craneal tras la colisión entre su vehículo, un Honda City negro, y una formación del Tren de la Costa en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, en Martínez.

Así fue el accidente de Ernestina Pais en San Isidro

Desde que sucedió el hecho, las autoridades judiciales trabajan bajo la premisa de reconstruir con exactitud la mecánica del siniestro. La principal hipótesis que manejan los investigadores, apoyada en el registro de cámaras de seguridad de la zona, sugiere que la conductora intentó cruzar las vías cuando ambas barreras de seguridad se encontraban en posición baja.

En paralelo a los resultados toxicológicos, la Justicia dispuso nuevas medidas probatorias, incluyendo la apertura y el análisis exhaustivo del teléfono celular de la víctima y un relevamiento técnico del registro de comunicaciones efectuadas minutos antes y después del impacto. Asimismo, se solicitó un peritaje integral sobre el rodado, que será ejecutado por especialistas de la Policía Científica de San Martín.

Por su parte, el conductor Ángel De Brito se refirió a estas novedades en LAM (América TV), subrayando la importancia de los resultados para despejar dudas: “Hay una noticia seria que tiene que ver con el fallecimiento de Ernestina. El informe toxicológico determinó que no hay presencia de alcohol ni sustancias en sangre”, señaló, buscando poner fin a las especulaciones sobre estados alterados al volante.

Según las pericias toxicológicas, Ernestina Pais no consumió alcohol antes del accidente instagram.com/ernepais/

Cabe recordar que el dramaturgo José María Muscari también fue citado a declarar recientemente respecto a las actividades laborales de la conductora, quien atravesaba una agenda cargada de proyectos personales y profesionales antes del fatídico episodio que terminó con su vida.

La investigación sigue su curso con el objetivo de cerrar el cuadro fáctico de lo ocurrido, mientras ahora se aguarda el desenlace de los análisis de telefonía y las pericias sobre el vehículo para dar por concluida la etapa de instrucción.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.