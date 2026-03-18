“Debajo del iceberg”: los desconocidos servicios de la aviación que empujan la economía argentina

Los vuelos comerciales que transportan pasajeros son solo la punta del iceberg de una industria enorme. Existen muchos servicios poco conocidos, pero que hacen que la aviación sea posible y se convierta en un sector estratégico que impulsa el crecimiento de la economía. En el segundo capítulo del Summit de Aviación de LA NACION, referentes de la industria dialogaron sobre el estado actual de este sector, los desafíos que enfrenta y cuáles son las condiciones claves que necesita para seguir creciendo.

La aviación puede graficarse como un iceberg. La parte visible, son las aerolíneas y la aviación de transporte, es decir, solo un 30% o menos de su volumen. El otro 70% es la denominada aviación general, un entramado que en la Argentina supera las 3000 aeronaves y que va desde planeadores y globos, hasta helicópteros, aviones de escuelas de vuelos, aeroclubes, privados y empresas de trabajos aéreos o transporte no regular.

En el debate, se fueron nombrando ciertas tendencias que actualmente están presentes en el negocio. Uno de los especialistas anticipó que un producto podría reemplazar a ciertos aviones en un futuro. Diego Pasquariello, presidente de Pacific Ocean, empresa que brinda servicios aéreos vinculados a transporte de pasajeros ejecutivo, prospección, vigilancia, evacuación y combate a incendios, detalló que, en el último año compraron dos jets de medio alcance y dos drones, y explicó: “En 2026, buscamos incorporar nuevos sistemas de aeronave no tripulada, drones para protección y vigilancia”.

Pasquariello resaltó las ventajas de estos últimos y explicó que cuentan con sistemas de video, de visión infrarroja, de láser para escanear relieve. Además, explicó que funcionan con inteligencia artificial, lo que les permite programar una misión y que el dron ejecute e incluso tome decisiones.

Diego Pasquariello, presidente de Pacific Ocean Fabián Malavolta

“No van a atacar el mercado, pero sí pueden reemplazar muchas cosas, ya que tienen una estructura de costos más baja, evitan poner en peligro a tripulantes y, desde lo técnico, pueden brindar un registro más preciso. No diría que es reemplazar, sino modernizarse”, agregó Pasquariello. Además, detalló que este año la firma invertirá en infraestructura, para aumentar sus instalaciones en el aeropuerto de San Fernando y para construir un hangar grande, posiblemente en Ezeiza. “Hoy nuestra flota no puede crecer porque no tenemos infraestructura aeroportuaria”, explicó.

José Cardama, director general de Aerotec International Group, empresa que se dedica a la generación de energía y producción de aviones de entrenamiento y aviones pequeños, coincidió con Pasquariello en que los drones -también llamados aeronaves no tripuladas- son un aliado para la aviación. “Es la evolución natural. Creo que ni siquiera es una gran competencia, sino que, en muchos casos, sacará al avión de lugares donde eran relativamente riesgosas las operaciones. En el mundo agrícola, por ejemplo, el dron hace trabajos pequeños, pero cuando se lleva a áreas mucho más grandes, se vuelve inviable y el avión es la mejor de las herramientas. Por lo cual, es un excelente complemento”.

Los ejecutivos también resaltaron el sector como eslabón productivo en el agro. Se protegen más 11 millones de hectáreas por aire. No hay modelo agroexportador sin aviones agrícolas. “Nosotros aportamos aviones nuevos, mejoras a esos aviones y servicios de calidad con productos sustentables”, explicó Cardama, y resaltó la importancia en otras industrias como la forestal, la minería y en el sector de petróleo y gas.

José Cardama, director general de Aerotec International Group Fabián Malavolta

Impulsando la Argentina

No faltó la mirada extranjera en el panel que detalló el interés que tiene la industria de la aviación en la Argentina. “Vemos que hay un potencial grande en el país; está creciendo mucho el tema del oil and gas, la minería, el agro y el turismo también, y todo eso de una forma u otra es un motor que arrastra a la aviación”, explicó Daniel Romero, vicepresidente de ventas de JetHQ para Sudamérica, una compañía que opera como broker de aviones, es decir, asesorando en la compra y venta de aeronaves.

La compañía es americana, pero cuenta con oficinas en varios estados de Estados Unidos, en Dubái, Europa, México, Brasil y Colombia. Explica que la compra de un avión implica una inversión grande. “Estamos hablando de un millón, aunque el promedio es de entre US$6 y US$10 millones, y existen aviones que asciende a los US$50 millones e incluso más”, ejemplificó.

Pasquariello coincidió con Romero en el potencial de crecimiento de ciertos sectores en la Argentina y detalló los hitos positivos con los que cuenta el sector: la apertura, una necesidad y un cambio de contexto que permite el desarrollo minero. Al mismo tiempo, apuntó cuáles son los obstáculos que enfrentan hoy para crecer y explicó que, si bien existe un proceso verdadero de desregulación, de facilitar, “desde las cabezas de los organismos escriben, publican y hay un montón de nuevas normativas que tienden a la regulación, pero uno siente que las segundas y terceras líneas las resisten”. Y agregó: “La flexibilización de la norma está escrita, pero en la práctica no se siente mucho todavía. Implica romper la inercia de un sistema semisoviético de 50 años y no se termina con eso en un año”.

Daniel Romero, vicepresidente de Ventas de JetHQ para Sudamérica Fabián Malavolta

Para facilitar la adquisición de estos activos existe un método de financiamiento que ayuda a que la industria crezca y que está regulado en la Argentina: el leasing. “Nosotros somos un intermediario entre el cliente y el proveedor: firmamos un contrato con el cliente, hacemos la orden de compra al proveedor para poder tener la titularidad y, cuando el bien está disponible, el proveedor se lo entrega al tomador, que empieza a pagar en general en 36 o 48 cuotas el producto”, explicó Gabriela Tolchinsky, CEO de The Capita Corporation en el Banco Comafi. Dijo que esta herramienta tiene beneficios impositivos y que las empresas comprenden esto rápidamente.

“Encontramos clientes que hacen su autofinanciación, pero creemos que, si hay más leasing, puede haber mucho más crecimiento", agregó Romero. Tolchinsky acotó que es importante resaltar que esta herramienta cuenta con ventajas impositivas, “el tomador del leasing deduce el canon, la cuota para el impuesto a las ganancias como un gasto”.

Rompiendo barreras

Cardama coincidió con los otros especialistas en que sectores como la minería, energía y oil and gas están creciendo mucho en el país y explicó que están trabajando en nuevos desarrollos tecnológicos para abastecer esa demanda. Entre las problemáticas que buscan resolver, se encuentran las soluciones para la conectividad, dado que casi todos los desarrollos están muy lejos de los centros urbanos y de los aeropuertos. Su foco actualmente también está en la producción de aviones en la Argentina, de una marca italiana, para la cual son la única ensambladora fuera de su fábrica en Italia, que actualmente está produciendo.

“Creo que el avión no debe ser solamente un lujo, sino una herramienta de trabajo”, coincidió Romero, señalando que la Argentina es un país grande, para el cual la aviación muchas veces soluciona problemas de conectividad. Desde su lugar como brokers, parte de su trabajo radica en evitar las burbujas de inflación de precios, ayudando a conseguir el mejor valor para una aeronave. Detalló que Estados Unidos es el jugador número uno en el continente y “podemos estar hablando de más de 150.000 aeronaves de seguridad Turbo Props Jet”. En segundo lugar, coloca a México y Brasil, con alrededor de 1500 y, en el caso de la Argentina, señaló que hay entre 400 y 500 aviones ejecutivos entre turbo props y jets, sin contar los de pistón.

Gabriela Tolchinsky, CEO de The Capita Corporation, del Banco Comafi Fabián Malavolta

En línea con ese ranking, Tolchinsky señaló que Estados Unidos es el mercado modelo también en cuanto al leasing. “En cuanto a la participación del negocio en general, México y Colombia también tiene un mercado importante, Brasil, Perú, Chile y nosotros vamos atrás”, explicó.

A la hora de hablar de ciertas circunstancias que están impulsando la demanda en aviación, Pasquariello señaló que en el último año aumentaron mucho las horas por los vuelos ejecutivos, fundamentalmente vinculadas a vuelos corporativos. “Debemos haber crecido alrededor del 30% en este negocio”, apuntó y agregó que ya tienen vuelos comprados de ida y vuelta con motivo del mundial. Cardama detalló que el turismo también empuja la aviación y explicó que cuentan con globos aerostáticos para el turismo en Mendoza, para el cual el 80% de sus pasajeros son extranjeros.

La guerra no quedó fuera de la discusión y los expertos coincidieron en que se trata de un factor importante en el mercado, que les preocupa y que influye en el precio del combustible. “La incidencia es del 10% en el valor del vuelo, en Estados Unidos está llegando a duplicarse el valor”, finalizó Pasquariello.