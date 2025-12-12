Decathlon abre en Córdoba su primera tienda en el interior del país

CÓRDOBA.- Finalmente, Córdoba y, en particular, el Nuevocentro Shopping ganó la pulseada de las locaciones que buscaban quedarse con la segunda apertura de Decathlon en el país. A comienzos de junio inaugurará un local de 2300 metros cuadrados, con la misma propuesta integral de 65 deportes y 5000 productos que caracteriza a la tienda de Vicente López, en Buenos Aires.

Córdoba fue seleccionada como la primera plaza del interior por su peso poblacional, su actividad económica y una cultura deportiva muy arraigada, según indicaron desde la cadena. El shopping elegido tiene un promedio de visitas mensuales de 700.000 personas, con picos de un millón en las vacaciones de invierno y en este mes.

La llegada de la tienda implica la creación de, "al menos, 50 nuevos puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos". El proyecto contempla una inversión destinada al desarrollo del espacio comercial, tecnología, infraestructura y capacitación de los equipos, “reafirmando el compromiso de largo plazo de la compañía con el país y con la región”.

Decathlon abrió hace poco más de un mes el primer local en la Argentina. Nicolás Suárez�

“La apertura en Córdoba marca una nueva etapa en nuestro plan de expansión. La Argentina presenta un enorme potencial deportivo y seguiremos invirtiendo para acompañar ese crecimiento. Nuestro desembarco en Córdoba consolida el propósito global de Decathlon: democratizar el deporte y ofrecer soluciones accesibles y de calidad para todos. Esta primera tienda en el interior del país representa un hito estratégico en nuestro desarrollo y un fuerte compromiso con los consumidores argentinos”, dijo Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina.

El Nuevocentro Shopping -admitió Antonio Heinz su director Comercial a LA NACION- enfrentó un desafío muy significativo cuando la chilena Falabella dejó el país a comienzos de 2021. La compañía ocupaba 8000 metros cuadrados en dos pisos y era un “llamador” para los clientes.

Cuatro años después, el centro comercial invirtió US$8 millones en su modernización y, si la Municipalidad de Córdoba le aprueba un plan presentado esta semana, sumará otros US$15 millones en una ampliación de 12.000 metros cuadrados, para estacionamientos, locales y dos nuevas salas de cine. La obra llevará unos 18 meses.

Para la construcción del espacio que usará la cadena francesa, el centro invirtió US$2 millones, convencidos en que “la propuesta comercial global que trae a la provincia y a toda la región será extraordinaria y única en su tipo. Acompañamos todo el proceso de estudio, fusión y comercialización con el objetivo de que la marca pudiera desembarcar” en Córdoba.

La apertura de junio acompaña el plan de desarrollo de la marca que el año próximo también abrirá en Alto Palermo y Abasto Shopping “en una hoja de ruta que contempla más de 20 locales en los próximos cinco años y una inversión estimada de US$100 millones".

En la apertura de Vicente López, la tienda registró el mayor volumen de ventas en toda América. Además, se posicionó como la número uno en transacciones a nivel mundial durante ese fin de semana.

En el shopping hay 200 locales activos (100% de ocupación); este año registró 22 nuevas aperturas, entre las que se destacan Nike, KFC, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Vans, Ay Not Dead, Bolivia, Billabong, Crocs, MacStation, Sony Center, Paruolo, Atelier by Isadora, Havaianas y Vivalto. Hay negociaciones abiertas con Zara, H&M e India, cuyos desembarcos en buena medida dependen de la ampliación del centro comercial, precisó Heinz.