Dr. Ahorro baja las persianas en la Argentina

Después de dos décadas de operaciones en el país, la cadena de farmacias Dr. Ahorro concretó el cierre de todas sus sucursales argentinas, en medio de un concurso preventivo y la búsqueda frustrada de un comprador para su negocio local.

Según publicó el portal especializado Pharmabiz, la firma ya cerró una decena de locales, incluidos puntos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires como Corrientes y Larrea, Constitución, Puente Saavedra y Villa Devoto, además de sucursales en Córdoba, Salta y Mendoza.

La empresa, de origen mexicano, desembarcó en la Argentina en 2002, en pleno auge de los medicamentos genéricos. Su modelo de negocios fue disruptivo para el mercado local: apuntó a consumidores sin cobertura médica, comercializando medicamentos de bajo costo y evitando trabajar con obras sociales y prepagas.

Pero el deterioro financiero se aceleró durante el último año. De acuerdo con Pharmabiz, la cadena arrastra deudas por unos US$10 millones vinculadas a contingencias laborales, cerca de US$5 millones por cargas sociales impagas y alrededor de US$4 millones con proveedores y laboratorios. La situación derivó en problemas de abastecimiento y góndolas cada vez más vacías. En paralelo, trabajadores denunciaron despidos masivos, pago fragmentado de salarios y falta de aportes previsionales.

Comunicado interno

La crisis quedó expuesta además en un comunicado interno enviado a empleados de casa central y sucursales, en el que la empresa informó que los locales permanecerán “cerrados hasta nuevo aviso” y reconoció que solo abonaría “un porcentaje del salario correspondiente”. Allí también admitió que atraviesa “un proceso concursal” que limita su capacidad de cumplir con las obligaciones salariales.

El mismo documento señala que durante los últimos meses se intentó avanzar con una venta integral de la compañía, aunque las negociaciones no prosperaron. Como alternativa, la firma presentó ante la sindicatura judicial distintas propuestas para vender sucursales de manera individual y utilizar esos fondos para cancelar salarios adeudados.

La compañía todavía conserva algunos activos estratégicos, entre ellos su droguería ubicada en Chacarita y las habilitaciones de decenas de locales. Sin embargo, el futuro de la operación local permanece abierto y cada vez son más fuertes las versiones sobre una eventual salida definitiva del país.

Pelea familiar

Dr. Ahorro pertenece al empresario mexicano Xavier González Zirión, que en su país es dueño de la cadena de farmacias El Fénix. Su principal competidor es Dr. Simi, una cadena fundada por Víctor González Torres, el tío del dueño de Dr. Ahorro.

Dr. Simi tuvo una fugaz incursión en el mercado argentino. La cadena desembarcó en el país en 2006, con un agresivo plan de expansión que la llevó a abrir 40 farmacias en apenas unos meses. Pero dos años después anunció su salida del país, echándole la culpa a las regulaciones del mercado farmacéutico argentino, incluida la prohibición para abrir una farmacia nueva a menos de 300 metros de otra que esté en funcionamiento, que rige en la provincia de Buenos Aires.