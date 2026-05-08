YPF define el lunes qué hará con los precios de los combustibles tras 45 días de pausa

El 15 de mayo vence el plazo de 45 días que YPF se autoimpuso para no trasladar a los surtidores el alza en el precio internacional del petróleo, y la empresa todavía no tiene una definición. Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, confirmó hoy durante la conferencia trimestral con inversores —que condujo junto al vicepresidente de Finanzas, Pedro Kearney, y al vicepresidente de Estrategia y Negocios, Maximiliano Westen— que el lunes habrá una reunión interna para decidir qué ocurrirá a partir de esa fecha.

“Vamos a comunicar la decisión que vamos a tomar”, dijo. La call tuvo un condimento especial: era el cumpleaños de Marín y de Kearney, dato que el propio CEO no dejó pasar. “Tienen que ser muy amables con nosotros”, bromeó ante los analistas.

La pausa en los aumentos fue una respuesta a la caída en la demanda que se registró a fines de marzo, cuando los precios de la nafta y el gasoil habían acumulado una suba del 23% en apenas dos meses, impulsada por la disparada del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente.

“La demanda comenzó a mostrar signos de contracción por primera vez en mucho tiempo, particularmente en naftas”, reconoció la compañía, que estimó una caída de alrededor del 10% en las ventas durante las últimas dos semanas de marzo con respecto al inicio del mes. La decisión de limitar los traslados de precio fue tomada, según Marín, sin interferencia del Gobierno y luego fue adoptada por el resto de los operadores del sector.

Horacio Marín condujo la conferencia trimestral en su cumpleaños junto al VP de Finanzas Pedro Kearney, quien también festejó ese día, y al VP de Estrategia Maximiliano Westen Soledad Aznarez

El problema es que el contexto no cambió: el Brent, precio de referencia en la Argentina, sigue por encima de los US$100 el barril. YPF reafirmó su política de precios a paridad de importación, lo que implica que tarde o temprano deberá trasladar el diferencial acumulado. “Al final vamos a trasladar”, dijo Marín, aunque aclaró que el momento y la magnitud dependerán de cómo evolucionen el mercado internacional, la demanda interna y las condiciones macroeconómicas.

Un comienzo de año sólido

El primer trimestre de 2026 fue sólido para YPF. La producción de petróleo alcanzó los 205.000 barriles diarios, un incremento del 39% respecto a igual período del año anterior, impulsada por el avance de Vaca Muerta, que ya representa el 76% de la extracción total. El bloque La Amarga Chica fue el caso más llamativo: pasó de producir 2000 barriles diarios a 55.000 en un año y medio. La empresa mantiene su guía de producción anual de 215.000 barriles diarios, con un ritmo de 250.000 en diciembre, y reafirmó un plan de inversiones de entre US$5500 millones y US$5800 millones para el año.

YPF pausó los aumentos en los surtidores tras detectar una contracción en la demanda de naftas a fines de marzo; la empresa reafirmó su política de paridad de importación: el traslado no es si, sino cuándo

En el frente financiero, el flujo de caja libre del trimestre alcanzó los US$871 millones. Una parte significativa provino de ingresos por fusiones y adquisiciones: la venta de Profertil aportó US$410 millones, mientras que la desinversión del yacimiento convencional Bandurria Sur —vendido en US$410 millones totales, con un earn-out de hasta US$40 millones adicionales— sumó US$85 millones al trimestre, con el saldo restante a cobrar a lo largo de 2026, 2027 y 2028.

También se completó la adquisición de activos de Equinor en Vaca Muerta en sociedad con Vista Energy, por un valor total de US$204 millones. Junto con la próxima venta de Metrogas y los activos convencionales remanentes del programa Andes II, estas operaciones apuntan a consolidar el foco de la compañía en su negocio principal: Vaca Muerta.

La mejora en el flujo de caja se reflejó en el balance. La liquidez de YPF cerró marzo en US$1700 millones, US$500 millones más que al inicio del trimestre. El ratio de apalancamiento neto cayó de 1,9 veces a 1,57 veces, un 25% por debajo del pico de 2,1 veces registrado en el tercer trimestre de 2025. En paralelo, la empresa prepagó durante los primeros cuatro meses del año cerca de US$750 millones en vencimientos programados para 2026 y 2028, y refinanció deuda internacional al 8,1% anual, la tasa más baja que YPF logró en los mercados internacionales en nueve años.

La producción de petróleo de YPF creció un 39% interanual en el primer trimestre del año y el ratio de apalancamiento cayó a 1,57 veces, el nivel más bajo desde mediados de 2025 YPF

Sobre el proyecto Argentina LNG, Marín ratificó que el objetivo es alcanzar la decisión final de inversión antes de fin de año. El proyecto, impulsado junto a ENI y XRG —la rama de inversión energética de Adnoc, de Emiratos Árabes—, contempla una inversión total de US$24.000 millones, un ajuste al alza respecto de los US$20.000 millones estimados previamente, que la empresa atribuye a una reasignación entre los segmentos de upstream y midstream.

En paralelo, la fase de licuefacción a través de Southern Energy (SESA) —en la que YPF tiene el 25%— firmó un acuerdo de suministro con la alemana Securing Energy for Europe (SEFE) por 2 millones de toneladas anuales durante ocho años a partir de fines de 2026, equivalente a la capacidad total del primer buque.

Marín señaló que la tensión en Medio Oriente, lejos de frenar el proyecto, aceleró el interés de potenciales compradores e inversores, y que la expansión a una segunda fase podría llegar antes de lo previsto.