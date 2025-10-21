Delfina Rossi criticó a Luis Caputo por la recompra de deuda y el ministro salió a responderle

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de Delfina Rossi, exdirectora del Banco Nación y actual del Banco Ciudad. Antes, la economista, también hija del exministro Agustín Rossi, acusó al funcionario de beneficiar adrede al banco JP Morgan, por la medida de recompra de deuda pública anunciada por el Gobierno.

La discusión arrancó después de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, contara que se iniciará una operación de recompra de deuda soberana para “reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”, y que el JP Morgan será el banco que asista a la Casa Rosada en este proceso.

Entonces, Delfina Rossi aprovechó para chicanear al ministro. “1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con ‘asistencia’ del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?“, escribió la economista, que se referencia en el kirchnerismo.

Con eso hizo referencia al paso de Caputo por ese banco entre 1994 y 1998, como jefe del área de Trading de Bonos y Acciones. En ese momento, el actual funcionario tuvo a su cargo el área de trading de América Latina, según consta en su currículum vitae publicado en la página oficial del Gobierno.

Por su parte, Caputo no pasó por alto el mensaje de la hija de Rossi y aprovechó para arremeter contra ella. “Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto”, introdujo el funcionario de Javier Milei.

Planteó también Caputo que en el sector privado él podría ganar “10 veces más” de lo que recibe en el público ahora, como titular del Palacio de Hacienda, aunque aseguró: "Lo hago por la Patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo, ¿y sabés cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante".

En tanto, además le dijo, directo a la economista: “Vos, en cambio, trabajás en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público. Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también".

Unos minutos más tarde, Milei se sumó a la discusión. “Masterclass de Toto”, arengó el Presidente a su ministro de Economía, a través de X.

Rossi volvió a la carga

Las idas y vueltas no terminaron ahí. Es que la directora del Banco Ciudad volvió a la carga contra el ministro luego de su respuesta.

“Caputo, como no tenés argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegís atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad está conformado según las bancas en la Legislatura de la Ciudad, por lo que un lugar le corresponde a la oposición, lugar que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo. En cambio, vos tenés que agradecer cada día que este grandísimo país te dio la oportunidad de ser alguien“, retrucó la economista.

En eso, acusó al funcionario de operar “de los dos lados del mostrador” y de multiplicar su fortuna “a costa del hambre de millones y de futuras generaciones”.

“Tanto que hablás de la Patria, si tan buena es tu gestión, ¿cuándo vas a traer la guita que tenes afuera?“, le preguntó a Caputo y siguió: ”Pero, ¿sabés qué? La Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar al basurero de la historia por endeudarnos cómo nadie, por entregar nuestra soberanía nacional y por ser el principal partícipe del peor gobierno de la historia. Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina".

Para cerrar, Delfina Rossi marcó, en clave electoral: “En fin, Caputo, mientras vos seguís canchereando desde Twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo".