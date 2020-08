Anses: cuáles son descuentos en supermercados para beneficiarios

Los beneficiarios de Anses pueden acceder a descuentos en supermercados Fuente: Archivo

Anses otorga una serie de descuentos en supermercados a ciertos beneficiarios que cobran alguna prestación. En el marco del programa "Beneficios Anses", el organismo busca incentivar e incrementar el consumo entre jubilados y pensionados a través de su tarjeta de débito.

El beneficio es otorgado a jubilados y pensionados que cobren su prestación en una cuenta bancaria y utilicen la tarjeta de débito asociada a la misma para realizar los pagos.

Aplica a beneficiarios cuya caja sea IPS, BAPRO o Policía Bonaerense, e incluye descuentos en electrodomésticos, farmacias, materiales para la construcción e indumentaria. Sin embargo, la mayoría de las compras registradas que aprovechan este beneficio se realizan en supermercados.

¿Qué descuentos en supermercados otorga Beneficios Anses?

El programa ofrece un 15% de descuento en línea de caja, contra la presentación del DNI. El cajero tendrá la obligación de realizar el descuento sobre el total de la compra.

Además, todos los días lunes hay un 10% de reintegro en la cuenta bancaria, dentro de los 7 días hábiles de realizada la compra. Este proceso es automático. El tope de reintegro es de $1.000 por operación, y desde el sitio oficial de Anses se puede acceder a la descarga de los términos y condiciones del programa para ampliar detalles.

¿Cómo acceder a los descuentos?

En primer lugar, los beneficiarios deberán consultar la lista de comercios y supermercados adheridos en el sitio de Beneficios Anses, allí podrán seleccionar su lugar de interés y consultar por sucursales adheridas.

Se puede acceder a los descuentos de forma directa abonando con la tarjeta de débito que se encuentra asociada a la cuenta bancaria en la que se deposita la prestación de Anses mensualmente.

Otra opción es a través del reintegro, que se realiza de forma automática en la cuenta en los casos que corresponda.

Si existe algún incidente en un comercio, como que no se aplique el descuento, no se pueda verificar el DNI o el reintegro no se refleje en los depósitos de la cuenta, Anses pone a disposición de los usuarios una sección de Reclamos online.

¿Cuáles son los supermercados adheridos de Beneficios Anses?

Dentro de la sección "comercios" del sitio oficial de Beneficios Anses, existen dos barras buscadoras:

Una que permite ingresar el DNI para saber si el programa aplica al caso particular del interesado

Y otra con la cual se puede rastrear el comercio o supermercado de interés directamente por nombre, categoría, región y forma de acceso al descuento (en caja o reintegro).

Los supermercados adheridos al programa Beneficios Anses son:

COTO

Almacor

Día

La Anónima

Carrefour

Libertad

Centro Lácteo

Pero además de las reconocidas cadenas también hay supermercados regionales adheridos, fomentando el comercio local y acercando opciones más cercanas. Los mismos se pueden consultar ingresando la categoría "supermercados" en la barra buscadora, y seleccionando la región de interés.

No hay ninguna provincia del país que esté exenta del programa, por lo que ningún beneficiario debería tener inconvenientes en su aplicación.

¿Cómo adherir un supermercado o comercio propio al programa de beneficios?

En pos de atraer más consumidores a los negocios locales, el programa también tiene flexibilidad para la adhesión de supermercados y comercios regionales.

El trámite se realiza online en la sección "Adherí tu comercio" del sitio oficial del beneficio, en el cual se podrá descargar material de comunicación en formato de kit para pegar en las vidrieras, además de toda la documentación necesaria para acreditar la adhesión y brindar tanto el descuento en cajas como el reintegro del 10% automático por compra.