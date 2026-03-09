Desembarcó en el país una empresa líder global en soluciones logísticas

Mail Boxes Etc. (MBE), una empresa líder mundial de en servicios de logística, envíos locales e internacionales y apoyo al comercio exterior, desembarcó en Argentina con la apertura de su primer centro de servicio.

La firma, que ofrece una red especializada en soluciones logísticas personalizadas, arribó con una estrategia enfocada “en proveer ”soluciones a medida para pymes, emprendedores y microemprendedores", un segmento que considera clave en el proceso de expansión del comercio exterior y del e-commerce internacional.

El centro de servicios en Avenida de Mayo

En esta primera etapa, que contempla una inversión estimada en US$6 millones, inició sus operaciones con la apertura de un centro de servicios en Avenida de Mayo 964, avance que imagina como “el puntapié inicial de un ambicioso proyecto que prevé nuevas aperturas en puntos clave de la ciudad y el interior del país durante los próximos meses”, explicó en un comunicado.

Ese proyecto de expansión estará basado en un modelo de franquicias “orientado a capitalizar la creciente demanda de servicios logísticos integrales por parte de pymes, emprendedores, microemprendedores y empresas que buscan ampliar su participación en el comercio local e internacional”.

La propuesta se apoya “en un sistema de formación y acompañamiento continuo, que incluye el curso de formación inicial en la central en Buenos Aires, entrenamiento en centros de MBE y soporte comercial permanente para los franquiciados y seguimiento, permitiendo garantizar estándares internacionales de calidad en cada punto de servicio”.

El interior del local

“La Argentina presenta una demanda insatisfecha de soluciones logísticas integrales, especialmente para el segmento de pymes, emprendedores y microemprendedores. Nuestra propuesta llega para cubrir esa brecha, combinando estándares globales con una profunda adaptación a las necesidades del mercado local y de cada empresa en particular”, sostuvo Santino Rebuffo, country manager de MBE en la Argentina.

MBE, que fuera fundada en 1980 por Gerald Aul, Pat Senn y Robert Diaz, adquirida en 2001 -luego de un fuerte crecimiento- por UPS y luego vendida Fineffe Group (dando origen a MBE WorldWide S.p.A.) tiene presencia en Europa, Asia y otros países de la región, considera a este paso “parte fundamental de su plan de expansión en mercados de alto potencial de crecimiento”, que ya la muestra con presencia en más de 45 países.

Mail Box se plantea crecer aquí mediante franquicias Shutterstock - Shutterstock

“En un contexto donde el e-commerce y la internacionalización de las empresas locales son prioridad, ofrececemos facilitar la logística compleja a través de una red global consolidada”, sostuvo en su presentación tras recordar que sus servicios incluyen desde la gestión de envíos locales, internacionales y embalaje especializado hasta soluciones personalizadas de logística para pymes, emprendedores y microemprendedores que buscan escalar sus negocios tanto en el país como fuera del este.

Entre lo que ofrece menciona sus servicios de micrologística y fulfillment que incluyen la recolección de productos, su almacenaje temporal, como así también la “selección, embalaje, gestión de documentación aduanera, asesoramiento logístico y envíos a todo el mundo, ofreciendo un enfoque integral de la cadena logística”, dijeron sus voceros destacando su “red global de más de 1800 centros operativos distribuidos alrededor del mundo”.