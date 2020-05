Deuda: crecen las chances de acordar un tiempo de espera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 16:26

Pasan los días y ninguna de las partes que están negociando por la deuda argentina pareciera que vayan a salirse de sus libretos: el Gobierno no mejoraría la oferta y buena parte de los acreedores no sienten que tengan motivos suficientes para entrar en el canje.

De forma tal que si al contar "los porotos" el 9 de mayo la adhesión al canje fuera del 30%-50%, lo más probable sería que no fuera aceptado en su totalidad.

Pero como a su vez ninguna de las partes siente que le conviene ir lisa y llanamente al default, va quedando como camino más probable el " standstill ". Esto es, convenir una "espera", tal vez de tres meses o más, para ir explorando en el interín nuevas posibilidades de acuerdos.

Para que los acreedores puedan aceptar una propuesta de standstill , la Argentina deberá hacer una oferta formal, y tendrá que ser aceptada por la mayoría. Algo va a tener que ofrecer el país, pero seguramente muy poco: pagar los cupones de tres bonos que vencen el 22 de mayo (US$503 millones) o algún pago cash simbólico al conjunto de bonistas. Se verá.

Es una lástima, ya que con poco esfuerzo adicional Argentina estaría en condiciones de ofrecer algo más atractivo para los bonistas y cerrar ya mismo el tema.

El Gobierno podría haber ofrecido más sin comprometer la solvencia del país, respetando los criterios y proyecciones que Martín Guzmán mostró en sus presentaciones y respetando los límites que el FMI publicó, para considerar que habría "alta probabilidad de que la deuda sea considerada sustentable".

Pero bueno, pareciera que no será esto lo que ocurra ahora. Y que habrá que esperar no más.

Mientras tanto, suponemos que tampoco habrá novedades con los bonos de ley argentina, que están ya en default hasta el 31 de diciembre de 2020 y que sólo saldrían de esa situación una vez concretado el canje externo.

Sí hay novedades con las Letes, defaulteadas hasta agosto y que pueden salir de ese estado entrando a los canjes por bonos en pesos, que ya ha empezado a convocar la Secretaría de Finanzas para este jueves.

Por lo pronto, esperemos que las energías del equipo económico se aboquen al diseño e implementación de un plan para la cuarentena y el después. Por ahora ese plan no está. Lo más importante está siendo el Programa ATP, de pago de sueldos a empresas en problemas, pero estimamos que es muy limitado en su alcance. Se promete asistencia a empresas por poco más de $50.000 millones ahora en mayo (veremos cuánto se cumple), cuando la cifra debería ser mayor a los $300.000 millones, es decir, 5 veces más alta. No sólo no está el buen plan para el momento actual. Tampoco está diseñada la hoja de ruta para el período posterior, que requerirá una buena y clara estrategia de absorción monetaria para sacar del circuito económico el dinero que sobrará, luego de la alta emisión monetaria de estos tiempos.

Es lo que hay. Pero hay aun tiempo: tanto para mejorar la oferta y cerrar el tema deuda, aunque sea en 3 meses más, y para diseñar y ejecutar el Plan Económico que estos tiempos demandan (pero ya en mayo debería haber importantes avances). Veremos.

(*) Director de GRA Consultora. Ex Representante Ministro Roberto Lavagna en el BCRA