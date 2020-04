Deuda: el detalle de la oferta confirma que es dura y pone en guardia al mercado

Los detalles conocidos de la oferta y el no pago del cupón de los globales ponen en guardia al mercado Fuente: Archivo - Crédito: TONY GOMEZ/DyN

Los bonos de la deuda externa operan en baja y el riesgo país vuelve a tomar vuelo (supera los 3800 puntos) en una jornada en la Argentina dejará de pagar hoy aquellos que emitió para salir del default en 2016.

Así se pondrá en marcha un reloj de descuento que marcará el tiempo que tendrá el país para intentar evitar reeditarlo sólo cuatro años después de haber dejado atrás el último. La sensación del mercado es que las chances se reducen.

No sólo al ponerse en marcha ese mecanismo por dejar impagos los US$ 503 millones para cancelar un cupón de intereses de los bonos Globales 21,26 y 46 o por la advertencia oficial lanzada a los inversores o administradores de estos activos sobre las dificultades que podrían encontrar para "obtener o realizar en los Estados Unidos o en otro lugar, juicios contra la República" dado que muchos de sus activos "tienen derecho a inmunidad de embargo o ejecución hipotecaria", de conformidad con la ley argentina.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabeza el proceso de reestructuración de la deuda y dijo que el país "hoy no puede pagar nada" Fuente: Archivo

Sino por algunas aristas que se conocieron de la oferta presentada días atrás al quedar abierto el acceso al prospecto presentado ante la SEC (Comisión de Valores de los Estados Unidos) que tienden a confirmar un bajo valor de intercambio para los bonos afectados al canje.

El detalle que tira por tierra algunas especulaciones de mercado en los últimos días aparece en una definición sobre el cobro de intereses corridos. Allí la presentación oficial aclara que quienes acepten el canje "no tendrán derecho a recibir el pago de ningún interés acumulado y no pagado sobre sus bonos elegibles canjeados", un detalle que "produce una quita que se podría decir 'extra' entre 2 y 3 dólares a los bonos", explica a LA NACION el economista Javier Marcus, gerente de negocios de Southern Trust.

"Es un dato que confirma un punto de partida algo más alejado entre oferta y expectativas de los que tienen estos papeles en cartera, que lo hizo explícito. Eso no quiere decir que no pueda ser uno de los endulzantes que, en el marco de la negociación, use el Gobierno en adelante para tratar de acercar posiciones", aclara.

Por lo pronto, esta serie de datos cayeron mal en el mercado provocando una baja generalizada de los bonos argentinos que supera el 4% en muchos casos y un repunte de la tasa de riesgo, que superaba los 3800 puntos (+3%) por estas horas.

"Esta reacción muestra que cierta lectura inicial del mercado fue errada y está en buena medida estimulada por la firmeza que muestra el Gobierno en su postura", sostiene el analista Leonardo Chialva, de Delphos investment en alusión a la abrupta baja del 12% que mostró la tasa de riesgo luego del anuncio inicial (y en términos generales, de la oferta) el jueves pasado.

"Este es un partido largo y a los impagos se irán sumando ahora varias provincias lo que provocará estas cosas. No será una carrera de 100 metros o de 30 días. Se parecerá más a una maratón incluso en la opción optimista", advierte.

"Lo del Gobierno es una propuesta que podría calificarse de 'unilateral' y si bien los comités de acreedores ya la rechazaron de plano también dijeron que están dispuestos a negociar. Es lo que me pone algo optimista sobre la posibilidad de un acercamiento si hay voluntad, porque el Gobierno tiene opciones de mejorar la oferta sin mayores costos", sostiene el economista Alejandro Henke, de Proficio investmet.

Sin embargo, aclara que eso no quiere decir que no espere "una negociación muy dura, lo que incluye la posibilidad de reeditar un default e intentar ir a un esquema de canje largo en el tiempo".