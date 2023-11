escuchar

La diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), Diana Mondino, se refirió este miércoles al congelamiento del impuesto a los combustibles que anunció el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y calificó de “mentira descarada” los dichos del funcionario.

En radio La Red, a Mondino le preguntaron sobre el discurso que brindó Massa esa mañana, donde informó el congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) para “defender el bolsillo de los argentinos” y cuestionó -aunque sin nombrarlo- al espacio de Javier Milei por promover un sinceramiento de los precios a través de la quita de subsidios. Frente a ello, contestó: “Lo que vamos a sincerar es el salario de los argentinos. Miralo en estos términos: si en cualquier otro país pueden pagar la nafta al valor internacional, la comida y el transporte, es porque los salarios son muchísimo mejores. Acá lo que tenemos no es un problema de la nafta o de la carne: el tema es que los salarios están por el piso ¿Por qué no decimos las cosas como son?”.

Tras ello agregó: “El pedacito [del discurso de Massa] que llegué a escuchar decía ‘no queremos que lo paguen los argentinos’ ¿Y quién lo paga entonces? ¿Quién paga si no somos todos los argentinos? Entonces, ojo que es una mentira descarada”.

Seguidamente, les respondió a quienes desde el oficialismo advierten que la quita del subsidio al transporte en un eventual gobierno opositor aumentaría exponencialmente su precio. “Se ha hablado del transporte ¿Por qué no dicen que los neumáticos cuestan más del doble que en cualquier otro país? ¿Por qué no dicen que como hay inflación hay que subir el salario de la persona que conduce? ¿Por qué no dicen que no se pueden renovar los colectivos? Entonces, cuando dicen ‘uh, costaría más’, momentito… Estás haciendo una cuenta basada en que todo es un disparate en la Argentina. Pongamos las cosas en el verdadero valor: que la comida, los neumáticos y las zapatillas del hijo del colectivero te cuesten la mitad -porque la mitad es impuestos- y entonces ahí veríamos cómo es la situación. Y sobre todo, con esta inflación cualquier precio que hoy sea bueno mañana a lo mejor ya no lo es”.

De esa forma, Mondino insistió en que el problema de fondo en la Argentina es la destrucción del salario. “En todos lados -y no te tenés que ir a Japón, sino a Bolivia, a Brasil, a Paraguay o a Uruguay-, la gente puede pagar mejor o peor distintas cosas y resulta que acá no le alcanza a nadie si no hay subsidio ¿Y de dónde sale el subsidio? Del bolsillo de todos los argentinos”.

Consultada una vez más sobre qué sucedería con el precio de la nafta y del transporte en un eventual gobierno de LLA, la diputada electa recalcó: “Cada uno de esos temas está tan distorsionado que no podés el 11 de diciembre tenerlo solucionado. Lo que se necesita es poner orden: tenés que quitar un montón de los impuestos que hay en ese tipo de cosas y dejar que cada uno pague por lo menos en proporción a lo que usa. En Córdoba el colectivo vale bastante más de $100. Si en un lado con $100 alcanza, ¿por qué en otro lado inventan números?”.

Luego reflexionó: “El salario aumenta de dos maneras: una, si le quitás impuestos; dos, si mejorás la productividad ¿Por qué no podemos pensar de otra manera y por qué tenemos que caer en el discurso mentiroso este? ¿Por qué no pensamos que puede haber más empleo y que se pueden hacer las cosas mejor?”. Y remató: “Con estas cosas que estás haciendo, ahora no podés cargar nafta, ¿o te olvidás que el año pasado durante seis semanas no hubo diesel y casi se pierde una cosecha?”.

LA NACION