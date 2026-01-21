Dinamarca se prepara para los aranceles de Donald Trump sobre Groenlandia

El 18 de enero, después de que Donald Trump repitiera su amenaza de apoderarse de Groenlandia y anunciara aranceles a Dinamarca y otros siete países europeos, el ambiente en Copenhague se ensombreció. La televisión danesa comenzó a transmitir cobertura las 24 horas del día sobre el presidente estadounidense, incluyendo documentales editados al estilo de reportajes de guerra. Horas antes, los funcionarios se habían mostrado filosóficos sobre las implicaciones de la obsesión de Trump con la isla, un territorio danés semiautónomo, pero ahora querían enfatizar que los políticos daneses y sus fuerzas armadas estaban preparados para un enfrentamiento.

Trump está imponiendo aranceles del 10% a Dinamarca (junto con Gran Bretaña, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega y Suecia), además del 15% que ya se aplica a los productos de la Unión Europea. El recargo aumentará al 25%, afirma, si no consigue Groenlandia antes de junio. La determinación de Dinamarca de no ceder ni un ápice a Trump está tan arraigada que pocos en la capital expresan siquiera su preocupación por los efectos que sus aranceles podrían tener en la economía. Sin embargo, en privado, los funcionarios comienzan a preocuparse por la presión y el daño económico que podría sufrir el país en las próximas semanas.

Los daneses confían en que su economía pueda soportar un gravamen adicional del 10%. A pesar de los aranceles del año pasado, se estima que habrá crecido un saludable 2,4% en 2025, impulsada por las empresas multinacionales que acuden en masa a la capital. El Gobierno, que tuvo un superávit presupuestario del 4,5% del PIB en 2024 y del 2,2% el año pasado, puede absorber fácilmente el gasto adicional en defensa; de hecho, ya se están produciendo fuertes aumentos.

Es cierto que Estados Unidos es el mayor mercado exterior de Dinamarca (si se considera a la UE como países individuales) y que su importancia va en aumento. El año pasado representó el 18% de las exportaciones danesas, frente al 11% en 2015. Pero, hasta ahora, los aranceles sobre los productos europeos han recaído principalmente sobre los importadores y consumidores estadounidenses. Además, muchas de las mayores empresas danesas dependen de filiales extranjeras para abastecer a los mercados norteamericanos. Los estadounidenses compran Lego de México y algunos medicamentos fabricados por Novo Nordisk de Carolina del Norte.

Tomar Groenlandia por la fuerza sería ruinosamente caro. ODD ANDERSEN� - AFP�

La preocupación de los responsables políticos es qué otras armas económicas podría desplegar Trump a medida que aumentan las tensiones y si la UE toma represalias en nombre de sus miembros afectados. (La política comercial se establece a nivel de la Unión, no por los Estados miembros). Estados Unidos podría, por ejemplo, imponer aranceles específicos a las empresas de propiedad danesa, independientemente del lugar donde se fabriquen sus productos. Y hay un límite en la demanda estadounidense que Dinamarca puede permitirse perder.

La esperanza es que Trump se calme antes de que las tensiones lleguen a este punto. Los funcionarios dicen que una consecuencia de hablar con dureza ahora, cortando la posibilidad de entregar Groenlandia, es que Estados Unidos tiene que considerar la alternativa. Tomar Groenlandia por la fuerza sería ruinosamente caro. Podría suponer una agotadora operación naval que duraría meses. La población sería hostil y el entorno es uno de los menos hospitalarios de la Tierra. Pero los funcionarios admiten que estos argumentos tienen menos efecto a medida que se intensifica la obsesión de Trump. Los daneses están hartos de Trump y temen lo que pueda hacer a continuación.