Dólar calmo y nuevas alzas en acciones y bonos, que ya rinden tasas de un dígito

El mercado local volvió a dejar constancia de la buena expectativa que mantiene hacia el futuro de la economía y el posible avance de las reformas que el Gobierno tiene en carpeta. Hoy pareció festejar que el oficialismo haya pasado a conformar la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación que, en los últimos meses, había sido fuente de iniciativas para volver a expandir el gasto.

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó 2,9% en una jornada propicia para el riesgo emergente en general, llegando a tocar un máximo intradiario de 3.130.666 puntos (mayor nivel en un mes) antes de cerrar en los 3.129.449,22, es decir, apenas por debajo de ese tope.

Gestos en el palco presidencial: Jura de los nuevos diputados electos distrito por distrito. Sesión en la Cámara de Diputados. Se hicieron presentes en el balcon el Presidenta Javier Milei junto a su hermana Karina y Diego Santilli Soledad Aznarez

Que el impulso de la nueva mejora vino del exterior queda a la vista cuando se comprueba que los ADR argentinos anotaron en la jornadas alzas generalizadas que llegaron al 8,5% en el caso de Central Puerto y fueron del 7,1% para Globant, además de rondar entre el 6 y 7% en el caso de los bancos Macro, BBVA y Supervielle.

“El S&P Merval tuvo otra gran jornada y ganó un 3,7% medido en dólares al tipo de cambio implícito tras negociar $275.000 millones en renta variable”, destacaron desde el Grupo SBS.

Los bonos soberanos en dólares más referenciales registraron una ganancia promedio levemente inferior al 0,5%, posibilitando un descenso de 1,2% en la tasa de riesgo país, que quedó en 639 puntos básicos, en una jornada en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que el Gobierno tiene ofertas de crédito de bancos internacionales por hasta US$7000 millones a las que podría acudir, si necesita, para enfrentar el pago de servicios de la deuda el 9 de enero.

Nuevos diferenciales de tasas, según jurisdicción Compumar

El dato destacado del día es que, tras las subas de hoy, los rendimientos de los bonos emitidos bajo jurisdicción internacional ya quedaron rindiendo un dígito, con una curva que va del 7,08 al 9,91%, según plazos, destacó el economista Germán Fermo.

Todo en medio de un dólar minorista que cerró estable a $1480 para la venta en el Banco Nación, aunque cedió de $1455 a $1453 a nivel mayorista tras varias jornadas de moverse levemente al alza. El promedio de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA) lo ubicó a $1.475,49, valor que en teoría ubica al dólar tarjeta o turista (sobre el que aún rige un recargo del 30%) a un promedio de $1924.

El dólar mayorista bajó, al igual que los financieros Shutterstock

El leve repliegue del mayorista fue acompañado por los dólares financieros, que concluyeron el día ofrecidos a $1470,30 (-0,5%) y $1508,97 (-0,7%) en el caso del MEP y el contado con Liquidación (CCL), respectivamente. También por los precios a los que se pactaron los contratos de dólar futuro (cayeron del 0,26 al 0,46%) con el plazo a liquidarse a fin de año cerrando a $1467, de lo que se desprende una tasa implícita del 13%.

Por último, el dólar blue o paralelo cayó $5 para quedar a $1440 para la venta.