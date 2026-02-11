Dólar: el Banco Central hizo la mayor compra de reservas desde el fin del cepo a las personas

El Banco Central (BCRA) concretó hoy la mayor compra de reservas desde que eliminara las restricciones que regían a la demanda de dólares para las personas, el 11 de abril pasado.

Se alzó, mediante intervenciones sobre el mercado, con US$214 millones, el monto más elevado de los últimos once meses, tomando en cuenta que el 12 de marzo del año pasado había adquirido US$268 millones.

Banco Central de la República Argentina Archivo

Así, el Banco Central tuvo “su mejor rueda desde que arrancó el programa de compras y pasó a acumular un total de US$1906 millones en lo que va del año”, destacó el economista Javier Giordano, de CFA. Así, se acerca al 20% de la meta anual mínima de adquisiciones por US$10.000 que se planteó al lanzar, a mediados de diciembre, el programa de remonetización de la economía por la vía de la compra de reservas.

A su vez, en lo que va de febrero el total adquirido ya llega a los US$749 millones.

BCRA tiene su mejor rueda desde que arrancó el programa de compras y finaliza con un saldo positivo de USD 214 millones. El acumulado en lo que va del año ya es de USD 1.906 millones

Lo hizo en una jornada en la que se mantuvo la tendencia a la baja del dólar oficial, que otra vez replicaron el resto de los tipo de cambio financieros. La divisa, que había abierto el día en el segmento de contado mayorista ofrecida a $1410, “no tardó en caer hasta la zona de $1400, nivel que actuó como soporte, antes de mostrar una leve recuperación que la llegó a $1404, previo a que -en el tramo final de la rueda- la oferta volviera a imponerse dejando el cierre en $1400 vendedor”, detalló al dar cuenta del desarrollo de la jornada el analista Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Ese valor, que ubica al tipo de cambio en una zona que no se veía desde noviembre pasado, habría sido el defendido por el BCRA mediante sucesivas intervenciones de compra en una rueda en la que el volumen operado se amplió hasta los US$591 millones.

El dato muestra que la entidad que conduce Santiago Bausili se quedó con el 36% de los dólares negociados por la plaza oficial en el día (siete veces el porcentaje promedio de compra que había anunciado para esta primera etapa), lo que muestra que jugó fuerte para evitar que la cotización mayorista perfore los $1400 y le permite ahora mostrar una compra promedio de US$94 millones por jornada en lo que va del mes, número muy superior al que esperaba el mercado sólo algunas semanas atrás.

Las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en -532 millones de dólares



Las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en -532 millones de dólares

Extraordinaria jornada de compras del BCRA ✅✅✅✅

Dada la dimensión de la compra, llamó la atención que las reservas totales o brutas del BCRA apenas crecieran en US$75 millones en el día (terminaron en US$45.307 millones, según el dato preliminar difundido), contando además con que hubo una ganancia por revalorización contable derivada, entre otras cosas, de una nueva alza del oro en el mercado internacional.

Sin embargo, vale destacar que este ingreso a su tenencia propia hizo que las denominadas reservas netas “pasen ahora a ser negativas en apenas US$532 millones”, destacó Federico Machado, de EconomíaOpen, que sigue día a día esa métrica.