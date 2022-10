Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de octubre

escuchar

La cotización del dólar oficial cerró el viernes en un promedio de $162,59, con un incremento de 29 centavos respecto del jueves y una suba de $2,02 a lo largo de la semana, equivalente a un incremento de 1,26% frente al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 0,1%, a $307,64, y el MEP ganó 0,2%, en $295,18, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar “blue” se negoció con un avance de un peso, a $292 por unidad, con lo que en los últimos cinco días acumuló un incremento de $1.

La city puso sus ojos en el blue, que subió $1 y cerró en $292 Shutterstock

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 33 centavos respecto a su último cierre, en $153,79, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,23 (1,45%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $211,37 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $268,27.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $284,53, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $325,18.

Fuentes de mercado apuntaron que la autoridad monetaria finalizó su participación de este viernes con ventas por unos US$ 28 millones para atender la demanda del mercado.

“En la semana el BCRA acumuló ventas por US$ 73 millones y en el mes supera los US$ 360 millones de ventas netas”, precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 233 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 177 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 1277 millones.

Massa y un anuncio esperado

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este viernes el cierre del acuerdo con el Club de París. Fue en le marco de un acto oficial por el lanzamiento de créditos para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). “Quiero contarles que en el día de hoy hemos terminado de manera exitosa para la Argentina el acuerdo con el Club de París para volver a normalizar las relaciones de nuestro país, de nuestras empresas y de nuestros trabajadores con los países del bloque europeo”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Sergio Massa durante el anuncio que incluyó al Club de París captura de video

Como preludio del anuncio, el ministro había remarcado que la Argentina enfrenta el desafío de aumentar las exportaciones mientras recupera la credibilidad perdida a nivel internacional. Y en ese sentido subrayó: “Muchas de las empresas tenían vedado el acceso al crédito en Europa, la oportunidad de comercializar con empresas del bloque europeo, porque veníamos trabados desde hace mucho tiempo en las negociaciones con el Club de París”.

LA NACION