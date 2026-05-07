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Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 7 de mayo

Ayer, la divisa oficial cerró a $1410 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1400 para la misma operación

Dólares: a cuánto cotiza hoy (foto ilustrativa generada con IA)
Dólares: a cuánto cotiza hoy (foto ilustrativa generada con IA)

Cotización del dólar de hoy

Ayer, miércoles 6 de mayo, el dólar oficial minorista presentó una baja y cerró a $1410 para la venta. Por su parte, el dólar blue también retrocedió y operó en los $1400 para la misma operación.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, miércoles 6 de mayo, a $1380 para la compra y $1410 para la venta.

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