Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 7 de mayo
Ayer, la divisa oficial cerró a $1410 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1400 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1360,00Venta$1410,00
Dólar blue
Compra$1380,00Venta$1400,00
Dólar tarjeta
Venta$1833,00
Dólar CCL
Venta$1485,41
Dólar MEP
Venta$1426,38
Dólar mayorista
Venta$1388,00
Euro
Compra$1580,00Venta$1680,00
Ayer, miércoles 6 de mayo, el dólar oficial minorista presentó una baja y cerró a $1410 para la venta. Por su parte, el dólar blue también retrocedió y operó en los $1400 para la misma operación.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 6 de mayo, a $1380 para la compra y $1410 para la venta.
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