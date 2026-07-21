Kiabi llega a la Argentina: abrirá 20 tiendas e invertirá US$20 millones en cinco años

La ola de marcas internacionales que vuelven a apostar por la Argentina suma un nuevo jugador. Se trata de Kiabi, la cadena francesa especializada en moda para toda la familia, que confirmó la apertura de su primer local y proyecta una inversión de US$20 millones para desarrollar una red de hasta 20 tiendas en los próximos cinco años.

Kiabi llega a la Argentina de la mano de Grupo One, el holding integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, que en el último año aceleró la llegada de marcas internacionales al país. Después de traer Decathlon en 2025, el grupo ya trabaja también en el arribo de la danesa Bestseller. Según precisaron, la operación comenzará este año con tres de las principales marcas del grupo: Jack & Jones, Only y Balmohk, y un plan para abrir 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en cinco años.

La primera tienda de Kiabi abrirá sus puertas el próximo martes 11 de agosto, y estará ubicada sobre la calle Florida, en pleno microcentro porteño. El local fue montado sobre una superficie de aproximadamente 1500 metros cuadrados y reunirá toda la propuesta de la marca: indumentaria para mujeres, hombres, niños, bebés y una línea de productos para el hogar.

Grupo One proyecta una inversión de US$20 millones para desarrollar una red de hasta 20 tiendas en los próximos cinco años.

La segunda apertura ya tiene plaza confirmada. Según precisaron, será hacia fines de este año en Portal Rosario: el local tendrá unos 1200 metros cuadrados, y marcará el inicio de la expansión hacia el interior del país.

El objetivo de Grupo One es ambicioso. En una primera etapa, la compañía prevé abrir 10 locales durante los próximos dos o tres años y, en una segunda fase, alcanzar una red cercana a 20 tiendas. El plan implicará la creación de 300 empleos directos y otros 100 indirectos, según detallaron.

Además, la marca desarrollará un canal de comercio electrónico para acompañar su expansión en el país y replicar el modelo omnicanal con el que opera a nivel internacional.

“La Argentina es un mercado con una fuerte cultura de moda y un consumidor muy involucrado, informado y exigente. Creemos que nuestra propuesta, pensada para toda la familia, tiene una gran oportunidad de desarrollo en el país”, señaló Elisa Tabarez, brand manager regional de Kiabi.

Moda para toda la familia

Fundada en Francia en 1978, Kiabi construyó su crecimiento sobre una propuesta de moda accesible dirigida a toda la familia. La empresa comercializa prendas para mujeres, hombres, niños y bebés, con una política de talles amplios que va desde XXS hasta 4XL en la línea femenina y hasta 7XL para hombres.

Kiabi opera 648 puntos de venta en 37 países

A diferencia de otras cadenas de fast fashion, también incorpora una línea de productos para el hogar y busca posicionarse como una marca de uso cotidiano, con prendas funcionales y duraderas. Actualmente opera 648 puntos de venta en 37 países, factura alrededor de 2500 millones de euros anuales y emplea a casi 10.000 personas de 83 nacionalidades.

Mapa del sector

Con este movimiento, Kiabi se suma a la lista de marcas extranjeras que vuelven a mirar a la Argentina como un mercado atractivo, impulsadas por la apertura comercial, incluso en un contexto económico desafiante para el retail.

Dolce & Gabbana desembarcó en el país, por primera vez en su historia: la histórica marca italiana de indumentaria, joyería, perfumería y cosmética cortó las cintas de una boutiqueen Patio Bullrich. A diferencia de otras marcas internacionales, que optaron por un socio o representante local para concretar su llegada al país, Dolce & Gabbana lo hizo de forma directa.

Barbour regresó a la Argentina después de más de una década y abrió en la zona de Plaza San Martín, en Buenos Aires, su tienda más grande de América Latina. El desembarco de la histórica marca británica, reconocida por sus camperas enceradas, se concretó de la mano de Olympea Group, con una inversión superior a US$700.000.

Por su parte, Lucky Brand, la firma estadounidense de denim fundada en Los Ángeles, anunció su llegada al país de la mano del grupo local Oxford. La compañía prevé una inversión inicial de US$1 millón, la apertura de su primera tienda en el shopping DOT en julio y el desarrollo de una red de 30 locales exclusivos. Su estrategia se apoya en un acuerdo con la casa matriz para comercializar sus productos a precios alineados con los de Estados Unidos, una política con la que busca posicionarse por debajo de sus competidores directos en el mercado local.

Mango abrirá cinco locales en la Argentina en los próximos cinco años

A finales de abril, Maje abrió su primer local en Alcorta Shopping. La etiqueta francesa de lujo ingresó al país de la mano de Grupo Leuru, a cargo también de la llegada de Sandro y de Intimissimi. La llegada responde a una estrategia creciente de diversificación de Leuru Group, empresa que inauguró su primera tienda Levi’s Original en Montevideo en 1974, y desde entonces, avanzó en un proceso de expansión.

También el mes pasado, Paul & Shark concretó su vuelta a la Argentina: la histórica marca italiana cortó las cintas de su tienda en Patio Bullrich. A partir de este movimiento, la etiqueta busca recuperar su posición en un mercado que considera estratégico para la región.

En paralelo, la etiqueta española de moda Mango anticipó su regreso a la Argentina tras más de 20 años fuera del mercado mediante un acuerdo de franquicia con el grupo argentino Grimoldi. La firma prevé la apertura de cinco locales en los próximos cinco años -la primera está prevista para septiembre en el shopping Alto Palermo-, junto con el lanzamiento de un canal de e-commerce.

Por su parte, la marca británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa confirmó una inversión estimada entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric. La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires en agosto, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica.

A fines del año pasado, la marca brasileña Farm Rio desembarcó en la Argentina con su primer local en Buenos Aires. La compañía, conocida por sus estampados vibrantes y enfoque en moda sostenible, llegó de la mano del Grupo Markova -liderado por Mariano Lobera- quien asumió también como director regional de la marca. El plan prevé la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay.

Local Indlan Market. Calle Florida y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Basualdo

También la cadena de fast fashion H&M se acerca al mercado argentino. La firma sueca instalará su primera tienda en el país en el Alto Palermo en 2027, a través del operador panameño Hola Moda, cuyos accionistas ya distribuyen otras marcas internacionales como CH Carolina Herrera, Aló, Valentino y Michael Kors.

Previamente, la cadena de fast fashion Indian se quedó con la esquina donde funcionaba Falabella y avazó en un agresivo plan de expansión en el país; precios muy agresivos y una renovación constante de la colección, inspirada en el modelo Zara, son sus cartas de presentación. La marca pertenece al grupo Chic Parisien, que nació hace 60 años en Montevideo, es controlada por la familia Manhardno y se apoya en un modelo sin fábricas propias y abastecimiento de proveedores de todo el mundo.

Relojes de alta gama

En los últimos meses, la Argentina se convirtió también en uno de los destinos elegidos por altos ejecutivos de las principales firmas de relojes de lujo. Su interés no es casual: la quita de impuestos a bienes suntuarios y el acuerdo Mercosur-EFTA impulsan el desembarco de sus colecciones y hasta la apertura de boutiques.

Audemars Piguet inauguró su primera boutique en la Argentina: lo hizo de la mano de Eve Joyerías, su representante en el país desde hace 20 años. Ubicada en Puerto Madero, la tienda combina un área de ventas y un espacio que replica la experiencia más inmersiva de las denominadas AP Houses, el concepto global que la marca introdujo en los últimos años para reforzar el vínculo personalizado con sus clientes.

Por su parte, Georges Kern, CEO global de Breitling, visitó también el país para confirmar la apertura de una boutique en alianza con Sensation du Temps, la primera dentro de un plan de expansión. Durante su estadía, Kern manifestó a LA NACION su optimismo respecto a las reformas económicas y la apertura comercial; y mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

Otra de las que puso fichas en el mercado local fue Victorinox Swiss Army, catalogada como una marca de lujo “accesible”. El año pasado, la etiqueta abrió un brand store en el shopping Unicenter -en el que comercializa sus líneas de relojes, navajas y valijas-, y para este año anticipó el lanzamiento de una edición limitada exclusiva para la Argentina.

Desde artículos de bazar hasta gimnasios

En una muestra del dinamismo del retail internacional en la Argentina, marcas de otros sectores concretaron su desembarco. Tal es el caso de Miniso, que inauguró sus tres primeros locales en el país: uno sobre la calle Florida, otro en el Dot Baires Shopping y otro en Plaza Oeste. La empresa, de origen chino con inspiración japonesa, que comercializa desde peluches y juguetes hasta artículos de librería y para el hogar, llegó de la mano de Mini Hub -el operador regional-, con una inversión de US$50 millones para abrir 100 locales en el país en los próximos cinco años y crear entre 800 y 1000 puestos de trabajo.

La nómina incluye también a Pratique, una cadena brasileña de gimnasios que busca competir con Megatlon y SportClub. La firma concretará su desembarco en Buenos Aires en las próximas semanas, con aperturas en los barrios de Devoto, Paternal, San Cristóbal, el microcentro porteño y Canning.