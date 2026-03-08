Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 8 de marzo
La cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; cómo fue el comportamiento de la divisa informal y los dólares financieros
- 3 minutos de lectura'
Este domingo 8 de marzo no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1385 para la compra y $1435 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil cotizó a $1395 para la compra y $1415 para la venta.
A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy
El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.
El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:
- Dólar MEP: $1421,07.
- Dólar CCL: $1468,72.
Los pasos para comprar dólares por home banking
A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
Cómo recuperar en ARCA los recargos por compras en el exterior
Quienes hayan hecho compras en el exterior pueden solicitar la devolución de los montos retenidos durante 2025 en concepto de percepciones de Ganancias y Bienes Personales. Se trata de un trámite de ARCA que se puede hacer de forma online. A continuación, estos son los pasos para quienes no tributan Ganancias ni Bienes Personales:
- Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Buscar y seleccionar el servicio “Devolución de percepciones” (o “Mis Retenciones” para consultar primero).
- Elegir el año 2025, mes por mes (ej: 202501 para enero) y marcar las percepciones listadas. Enviar la solicitud y guardar el comprobante.
- Se puede hacer el seguimiento del estado del trámite en “Mis retenciones” en “Buscar”; la devolución va a la cuenta bancaria del contribuyente.
- 1
Las 20 yerbateras que más venden: la correntina que crece a “tasas chinas” y es la nueva líder y las cordobesas que sorprenden
- 2
Nueva frontera: el maíz cambia el paisaje en una región con potencial para 100.000 hectáreas
- 3
Tiene 366 empleados: los nuevos dueños de Vicentin buscan reactivar una histórica algodonera
- 4
El abogado experto en tecnología que pasó a liderar el estudio más grande del país