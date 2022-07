Dólar hoy y Dólar blue hoy: la cotización en vivo del 1 de julio

Este 1 de julio comienza un mes en el que la mirada está puesta sobre la cotización del dólar blue, que el miércoles pasado tocó un récord nominal de $239 para la venta y que ayer volvió a tocar este número en una jornada marcada por avances y retrocesos de la divisa norteamericana que acabó en $238. Desde la apertura de los mercados de hoy, el dólar blue está en $235 para la compra y $238 para la venta, manteniendo, por el momento, la tendencia de los últimos días.

13.12 | El Gobierno reiteró que las nuevas medidas del BCRA no restringen las importaciones

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo ayer en conferencia de prensa que “no hay ningún cepo ni restricción a las importaciones”, sino que la medida anunciada el lunes por el Banco Central (BCRA) es “transitoria” y “prioriza” las empresas que tienen acceso al financiamiento, pero aclaró que “todas pueden importar”.

13.00 | Se renovó el cupo para el “dólar solidario”

Este 1 de julio renovó el cupo mensual para que los argentinos que pueden acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) puedan comprar hasta US$200 de “dólar solidario”, el más barato del mercado, que se vende a a un precio promedio de $215,22, $23 por debajo del dólar blue. Aunque el precio varíe según la entidad financiera, el valor surge de sumarle al tipo de cambio oficial minorista un 30% de impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias, dos recargos que se establecieron durante la gestión de Alberto Fernández.

12.48 | Los argentinos guardan US$258.077 millones fuera del sistema, según informó el Indec

La pérdida de confianza en la moneda nacional lleva a muchos argentinos a abandonar el peso y buscar proteger sus ahorros en otras divisas. Como consecuencia, cada vez es mayor el total de dinero que los ciudadanos atesoran fuera del sistema local. Según las últimas estimaciones oficiales, la cifra ya supera los US$ 258.077 millones, un 3,1 por ciento más en comparación al monto estimado por el Indec un año atrás (US$ 250.376 millones).

12.39 | Hernán Lacunza contestó a las acusaciones del Presidente: “No sé a qué se refiere”

Hernán Lacunza contestó con dureza a las acusaciones del presidente Alberto Fernández, que relacionó una publicación del exministro de Economía con la corrida cambiaria sobre los bonos en pesos: “Agitaron el fantasma, tiraron los precios de los bonos al piso y nosotros cumplimos”, había dicho el Presidente. Lacunza le respondió ayer en LN+: “Es una acusación grave que insinúa una actuación mía en contra de los intereses de la Argentina. No sé a qué se refiere, pero no puede precisar nada, no existe, ni hubo una reunión, un informe, ni [una declaración] en on, ni en off”.

Alberto Fernández habló de “golpe de mercado” y Hernán Lacunza reaccionó con dureza

12.30 | Martín Guzmán dice que se alcanzarán las metas pactadas con el FMI

En medio de las tensiones cambiarias, el ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que la Argentina habría cumplido con las metas recalibradas del segundo trimestre del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Tenemos confianza en que se habrán cumplido para el segundo trimestre del año todos los criterios de desempeño establecidos en el programa de Facilidades Extendidas acordado con el FMI”, adelantó Guzmán en un encuentro con representantes de Fondos Comunes de Inversión (FCI) a los que recibió en la tarde de ayer.

12.20 | Las medidas que anunció el Gobierno para frenar la salida de dólares

Con el foco puesto en las grandes empresas importadoras, el Banco Central (BCRA) puso en marcha nuevas medidas para restringir la salida de divisas:

Hasta el 30 de septiembre, las empresas deberán buscar financiamiento para poder adquirir insumos del exterior cuando superan hasta un 105% del total importado durante el año anterior (medido en dólares). Esta medida alcanzaba al 75% de las empresas, pero ahora se sumará el 25% restante.



Las pequeñas y medianas empresas tendrán un umbral diferencial: contarán con un límite de incremento del 115% con respecto a 2021, para aquellas que importaron hasta US$1.000.000 ese año.



Las importaciones de energía y medicamentos no sufrirán restricciones.



Para las importaciones de servicios, se equiparará al tratamiento que reciben los bienes, permitiendo el acceso al mercado cambiario por el mismo monto que en 2021. En caso de superar el importe, el saldo será a 180 días. Las dos excepciones son los fletes y el turismo.



En el caso del complejo agroexportador, el BCRA amplió de cinco a quince días el plazo de obligación para que se liquiden las divisas que ingresaron los exportadores de oleaginosas y cereales.



12.10 | La última cotización del dólar blue, MEP y contado con liqui

Pasando el mediodía, el dólar blue se mantiene estable en los valores de $235 para la compra y $238 para la venta, los mismos con los que abrió la jornada. En cambio, los dólares financieros muestran que el dólar MEP cotiza a $248.55 para compra y $248.67 para venta, mientras que el contado con liquidación está en $251.61 para la compra y $252.59 para la venta.