Destino Shanghái: 25 exportadores de carne y el Ipcva llegan a China con una fuerte apuesta

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) informó sobre su participación en Sial China, entre el lunes y el miércoles próximos en Shanghái.

El Ipcva desarrolló el Pabellón Argentine Beef de 1150 metros cuadrados con espacios individuales para las empresas y un gran restaurante para degustación de carne argentina. “Tenemos muchas expectativas porque China sigue siendo nuestro principal comprador en volumen”, dijo Georges Breitschmitt, presidente del organismo. “Además, este año ampliamos las acciones de promoción a otras grandes ciudades, como Chongqing, posicionando la carne argentina en el interior de ese enorme país para que sigan creciendo los negocios”.

Las empresas que acompañarán al ente en la Sial China 2026 son las siguientes: Arrebeef, Azul Natural Beef, Carne Hereford/Abuelo Julio, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Conallison, Ecocarnes, Frigolar, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, Italmen Menudencias, La Anónima, Logros, Marfrig (Quickfood), Offal Exp, Panoa Ganadera SRL, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Tomasello.

En tanto, se informó que, desde hace más de una década, el Ipcva despliega una “estrategia sostenida y agresiva” para consolidar la presencia de la carne argentina en China.

El restaurante para degustaciones

“La apuesta combina promoción comercial, acciones de marketing y publicidad, presencia institucional y acuerdos estratégicos orientados a fortalecer el posicionamiento de la marca “Argentine Beef” en uno de los mercados más competitivos y dinámicos del planeta", expresaron.

Agregaron: “Uno de los pilares de esa estrategia es la participación permanente en las principales ferias alimentarias de China, especialmente la Sial China de Shanghái y la China International Import Expo (CIIE), donde el Ipcva desarrolla grandes pabellones institucionales junto a frigoríficos exportadores”.

Destacaron que en esos espacios “la carne argentina gana visibilidad a través de degustaciones y experiencias gastronómicas destinadas a importadores, distribuidores, chefs y compradores asiáticos, con los cortes argentinos como protagonistas”. Y el trabajo de posicionamiento también se extiende al consumidor chino mediante campañas de publicidad y marketing digital.

Participarán 25 exportadores con el Ipcva

“Además, el Ipcva avanzó en acuerdos estratégicos con gigantes del comercio electrónico, como JD.COM, una de las principales plataformas de e-commerce de China, para ampliar la llegada del producto al mercado interno del país asiático”, detallaron.